Кто будет сеяным в ЛЧ? Определились все 16 участников 1/8 финала

9 декабря в Лиге чемпионов сыгран последний матч 6-го тура группового турнира. Определились все 16 команд, ставшими участниками весенней стадии ЛЧ.
В 1/8 финала Лиги чемпионов вышло 16 команд из 8 стран:
- Англия (4): Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
- Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал
- Италия (2): Интер, Ювентус
- Франция (2): ПСЖ, Лилль
- Португалия (2): Спортинг, Бенфика
- Германия (1): Бавария
- Нидерланды (1): Аякс
- Австрия (1): Ред Булл Зальцбург
Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» (2:3) из-за снегопада был перенесен на один день и сыгран 9 декабря. Испанский клуб выиграл решающий поединок и занял второе место в группе F.
Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» заняли последние места в группах ЛЧ.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига чемпионов 2021/22
Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала
Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.
6-й тур, 9 декабря
- Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
Источник — Sport.ua
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