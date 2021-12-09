Кто будет сеяным в ЛЧ? Определились все 16 участников 1/8 финала

9 декабря в Лиге чемпионов сыгран последний матч 6-го тура группового турнира. Определились все 16 команд, ставшими участниками весенней стадии ЛЧ.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышло 16 команд из 8 стран:

Англия (4): Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси

(4): Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал

(3): Реал, Атлетико, Вильярреал Италия (2): Интер, Ювентус

(2): Интер, Ювентус Франция (2): ПСЖ, Лилль

(2): ПСЖ, Лилль Португалия (2): Спортинг, Бенфика

(2): Спортинг, Бенфика Германия (1): Бавария

(1): Бавария Нидерланды (1): Аякс

(1): Аякс Австрия (1): Ред Булл Зальцбург

Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» (2:3) из-за снегопада был перенесен на один день и сыгран 9 декабря. Испанский клуб выиграл решающий поединок и занял второе место в группе F.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» заняли последние места в группах ЛЧ.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала

Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.

6-й тур, 9 декабря

Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3

Турнирные таблицы ЛЧ