Кто будет сеяным в ЛЧ? Определились все 16 участников 1/8 финала

В матче «Аталанты» с «Вильярреалом» определен последний обладатель путевки

  • 09.12.2021 22:35
  • 1782 просмотра
  • 2 комментария
Кто будет сеяным в ЛЧ? Определились все 16 участников 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в Лиге чемпионов сыгран последний матч 6-го тура группового турнира. Определились все 16 команд, ставшими участниками весенней стадии ЛЧ.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышло 16 команд из 8 стран:

  •  Англия (4): Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
  •  Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал
  •  Италия (2): Интер, Ювентус
  •  Франция (2): ПСЖ, Лилль
  •  Португалия (2): Спортинг, Бенфика
  •  Германия (1): Бавария
  •  Нидерланды (1): Аякс
  •  Австрия (1): Ред Булл Зальцбург

Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» (2:3) из-за снегопада был перенесен на один день и сыгран 9 декабря. Испанский клуб выиграл решающий поединок и занял второе место в группе F.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» заняли последние места в группах ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала

Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.

6-й тур, 9 декабря

  • Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    online
    Український Крим, 09.12.2021 23:11
    +1
    А все ж таки які оболтуси челсюки, втративши перемогу з Газпромом тепер будуть паритись з Баварією, Аяксом або Реалом) та й Лілль далеко не подарунок так би грали з Вільяреалом-Зальцбургом-Спортінгом
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 09.12.2021 23:35
    0
    Хочу пару Баварія - ПСЖ. Льову проти Мессі)))
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