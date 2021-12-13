УЕФА и шарики. Итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, во время первой попытки жеребьевки возникли технические ошибки, и УЕФА их признал и решил провести процедуру повторно.
Украинские футболисты-легионеры узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против португальского «Спортинга».
Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком будет сражаться за выход в четвертьфинал с «Аяксом» из Нидерландов.
Мадридский «Реал», за который резервным голкипером заявлен украинец Андрей Лунин, сыграет с ПСЖ (Франция), и это будет центральное противостояние стадии.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд). Ответные матчи состоятся 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)
Напомним, перед жеребьевкой были образованы две корзины: одна – с победителями 8 групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места в группах (несеяные). Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.
В 1/8 финала не могли встретиться представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Любопытно, что ранее УЕФА принял решение отменить правило выездного гола.
Лига чемпионов 2021/22
1/8 финала
Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)
Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)
Результаты жеребьевки
- РБ Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
- Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
- Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
Источник — Sport.ua
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