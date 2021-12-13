УЕФА и шарики. Итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Повторная жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 13 декабря в Ньоне

  • 13.12.2021 16:15
  • 3417 просмотров
  • 11 комментариев
УЕФА и шарики. Итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, во время первой попытки жеребьевки возникли технические ошибки, и УЕФА их признал и решил провести процедуру повторно.

Украинские футболисты-легионеры узнали своих соперников. Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, будет играть против португальского «Спортинга».

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком будет сражаться за выход в четвертьфинал с «Аяксом» из Нидерландов.

Мадридский «Реал», за который резервным голкипером заявлен украинец Андрей Лунин, сыграет с ПСЖ (Франция), и это будет центральное противостояние стадии.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд). Ответные матчи состоятся 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Напомним, перед жеребьевкой были образованы две корзины: одна – с победителями 8 групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места в группах (несеяные). Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

В 1/8 финала не могли встретиться представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Любопытно, что ранее УЕФА принял решение отменить правило выездного гола.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала

Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки

  •  РБ Зальцбург (Австрия) –  Бавария (Германия)
  •  Спортинг (Португалия) –  Манчестер Сити (Англия)
  •  Бенфика (Португалия) –  Аякс (Нидерланды)
  •  Челси (Англия) –  Лилль (Франция)
  •  Атлетико (Испания) –  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  Вильярреал (Испания) –  Ювентус (Италия)
  •  Интер (Италия) –  Ливерпуль (Англия)
  •  ПСЖ (Франция) –  Реал Мадрид (Испания)

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 16:23
    +5
    ПСЖ будет, после вылета в 1/8, хороводы водить вокруг Золотого Мяча Месси..
    Ссылка
    garik_trinity
    online
    garik_trinity, 13.12.2021 16:21
    +3
    ПСЖ - Реал - самая громкая пара.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 16:16
    +3
    Ха-ха-ха ПСЖ - Реал!!!!
    Эпично...
    Ссылка
    kaka
    kaka, 13.12.2021 16:22
    +1
    Шейхи в шоке
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 13.12.2021 16:30
    0
    Бавария может вторым составом играть.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.12.2021 16:29
    0
    у ПСЖ вся халява закончилась на Месси
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 13.12.2021 16:27 (изменен)
    0
    Представители Интера: а щас неприятно получилось!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 13.12.2021 16:26
    0
    ПСЖ-Реал все таки... А могла бы быть пара ПСЖ-Шахтер эсли бы Траоре не травмировался... Хотя и без Траоре Шахтёр был очень близок к победе в Мадриде. Реал там просто отскочил...
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    Spectra
    Spectra, 13.12.2021 16:25 (изменен)
    0
    Челси постоянно везёт с жеребьёвкой как-то это надоело уже
    Ссылка
    88serhiiO
    88serhiiO, 13.12.2021 16:25
    0
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 16:23
    ПСЖ будет, после вылета в 1/8, хороводы водить вокруг Золотого Мяча Месси..
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 13.12.2021 16:20
    0
    Перший жереб був цікавіший)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 13.12.2021 16:19
    0
    Атлетико многим подосрал) но они то, особо и не виноваты... Интересно кто следующий будет протест подавать?)
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