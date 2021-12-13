Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Давай по новой! Смотреть онлайн. LIVE

В понедельник, 13 декабря, в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за технических ошибок УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 клубов:

8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги чемпионов (сеяные)

на групповом этапе Лиги чемпионов (сеяные) 8 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)

Перед жеребьевкой образованы две корзины: одна – с победителями групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места (несеяные).

Предусмотрены несколько ограничений. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

Напомним, УЕФА принял решение отменить правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч окажется равным, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды голов не забьют или же отправят в ворота одинаковое количество мячей, тогда для определения победителя в паре будет назначена серия 11-метровых.

Лига чемпионов 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Корзины посева для 1/8 финала

Корзина 1

(сеяные – победители групп) Корзина 2

(несеяные – обладатели вторых мест) Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия) Ливерпуль (Англия)

Аякс (Нидерланды) Аякс (Нидерланды)

Реал Мадрид (Испания) Реал Мадрид (Испания)

Бавария (Германия) Бавария (Германия)

Манчестер Юнайтед (Англия) Манчестер Юнайтед (Англия)

Лилль (Франция) Лилль (Франция)

Ювентус (Италия) Ювентус (Италия) ПСЖ (Франция) ПСЖ (Франция)

Атлетико (Испания) Атлетико (Испания)

Спортинг (Португалия) Спортинг (Португалия)

Интер (Италия) Интер (Италия)

Бенфика (Португалия) Бенфика (Португалия)

Вильярреал (Испания) Вильярреал (Испания)

РБ Зальцбург (Австрия) РБ Зальцбург (Австрия)

Челси (Англия) Челси (Англия)

Участники 1/8 финала (сеяные и несеяные)

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 13:00 на MEGOGO и официальном сайте УЕФА.