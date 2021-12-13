Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Давай по новой! Смотреть онлайн. LIVE

Повторная жеребьевка ЛЧ пройдет в Ньоне 13 декабря в 16:00 по Киеву

  • 13.12.2021 16:00
  • 7207 просмотров
  • 13 комментариев
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Давай по новой! Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за технических ошибок УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 клубов:

  • 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги чемпионов (сеяные)
  • 8 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)

Перед жеребьевкой образованы две корзины: одна – с победителями групп (сеяные), вторая – с командами, которые заняли вторые места (несеяные).

Предусмотрены несколько ограничений. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации, а также команды, которые выступали в одном квартете на групповом этапе. Победители групп являются сеяными и проведут ответные матчи 1/8 финала дома.

Напомним, УЕФА принял решение отменить правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч окажется равным, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды голов не забьют или же отправят в ворота одинаковое количество мячей, тогда для определения победителя в паре будет назначена серия 11-метровых.

Лига чемпионов 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

  • Первые матчи – 15/16/22/23 февраля (на полях несеяных команд)
  • Ответные матчи – 8/9/15/16 марта (на полях сеяных команд)

Корзины посева для 1/8 финала

Корзина 1
(сеяные – победители групп)		 Корзина 2
(несеяные – обладатели вторых мест)
  •  Манчестер Сити (Англия)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Аякс (Нидерланды)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Бавария (Германия)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  Лилль (Франция)
  •  Ювентус (Италия)
  •  ПСЖ (Франция)
  •  Атлетико (Испания)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Интер (Италия)
  •  Бенфика (Португалия)
  •  Вильярреал (Испания)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Челси (Англия)

Участники 1/8 финала (сеяные и несеяные)

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 13:00 на MEGOGO и официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 13.12.2021 15:46
    +10
    Миша, это всё ху...., давай по новому.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 15:35
    +2
    УЕФА! Потренируйтесь сначала на кошках!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 16:16
    +1
    Ха-ха-ха ПСЖ - Реал!!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 13.12.2021 15:52
    +1
    Пора звать наших спецов проводить "сліпий жереб"
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 15:44
    +1
    Следующая жеребьевка в 21:00
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 13.12.2021 16:28
    0
    Баварии шара.
    «Зальцбург» – «Бавария»
    «Спортинг» – «Манчестер Сити»
    «Бенфика» – «Аякс»
    «Челси» – «Лилль»
    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»
    «Вильярреал» – «Ювентус»
    «Интер» – «Ливерпуль»
    ПСЖ – «Реал»
    Ссылка
    kaka
    kaka, 13.12.2021 16:21
    0
    Никак не дадут шейхам купить себе ЛЧ
    Ссылка
    Денис Торопцев
    Денис Торопцев, 13.12.2021 16:20
    0
    Пишіть будь ласка жереб. В дорозі, нема як подивитися. Дякую!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 16:04
    0
    В чём задержка?
    Из мусорки все достали , а шарики скрутить не могуь
    Эпично
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 13.12.2021 15:45
    0
    Ура! Теперь можно будет и матчи переигрывать
    Ссылка
    Istm
    Istm, 13.12.2021 15:45
    0
    кульки не прогрілись?
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 13.12.2021 15:44
    0
    И сейчас Челси попадет на Баварию, а Атлетико на Лилль и будет скандал
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 15:54
    -1
    Поручик Ржевский, 13.12.2021 15:46
    Миша, это всё ху...., давай по новому.
    Ссылка
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