Танцы на костях. Дуглас Коста устроил вечеринку после катастрофы Гремио

Накануне состоялся последний тур в Бразилейрао-2021, по итогам которого стало понятно, что амбициозный «Гремио» как минимум следующий сезон проведет в Серии В.

Несмотря на это, хавбек «Гремио» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», вечером устроил у себя в особняке вечеринку, на которую пригласил немало гостей.

По данным журналиста Леннона Хааса, Дуглас Коста не слишком-то и грустил на мероприятии из-за вылета «Гремио», а наоборот, «очень много смеялся, как ни в чем не бывало».

Fonte me informa que Douglas Costa teria passado a noite, até amanhecer, fazendo "festa" após rebaixamento do Grêmio.



"Festa" teria ocorrido em uma mansão em Porto Alegre.



"Dando muita risada, como se nada tivesse acontecido.", me disse a fonte. pic.twitter.com/q5XREeimaN