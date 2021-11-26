Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Женская сборная Украины провела первый матч под руководством испанского специалиста Луиса Кортеса, который признан УЕФА лучшим тренером женских команд в 2021 году. В рамках отборочного турнира наша команда в Глазго встретилась с Шотландией. Хозяйки поля подошли к противостоянию с Украиной с тремя победами, «сине-желтые» один матч выиграли и один проиграли.
Шотландки активно начали встречу и провели несколько острых атак. Впрочем, украинки вскоре освоились на поле «Хэмпден Парк» и отодвинули игру от своей штрафной. А в середине первой половины встречи подопечные Кортеса провели результативную атаку. Петрик вертикальной передачей запустила в прорыв Кравчук, которая точно пробила мимо голкипера.
Шотландки попытались перевести игру к штрафной нашей сборной, но обострить игру у них не получалось. Но несмотря на не очень радужное для хозяек поля развитие событий, они едва не сравняли результат. После ошибки Шматко Харрисон вышла один на один с Бондарчук, и наша голкипер сыграла надежно.
Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак сборной Шотландии. Хозяйки поля из разных позиций обстреливали наши ворота, но украинкам удавалось сохранять минимальное преимущество. В одном из эпизодов снова выручила Бондарчук, которая среагировала на удар под перекладину. Единственный голевой момент украинки создали в конце матча, когда прострел замыкала Химич, и надежно сыграла Александер.
К сожалению, удержать приемлемый результат «сине-желтые» не смогли. На третей компенсированной минуте Харрисон головой замкнула навес с угла вратарской.
💪 @abiharrison_ grabbing our equaliser with her first Scotland goal#SWNTpic.twitter.com/AvtK6ZNbzD— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 26, 2021
Следующий матч отборочного турнира сборная Украины проведет 30-го ноября против Венгрии. Матч пройдет в Кишварде и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Отборочный турнир женского чемпионата мира. Группа В.
Шотландия – Украина – 1:1
Харрисон (93) – Кравчук (22)
Петрик (93)
Шотландия: Александер, Артур, Битти (Ховарт, 46), Корси, Бойл, Уир, Грэм (Росс, 69), Катберт, Эванс, Харрисон, Гримшоу (Клелланд, 78).
Украина: Бондарчук, Басанская, Корсун, Шматко, Химич, Калинина (Китаева, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухив (Шевчук, 56), Овдийчук (Кунина, 69), Кравчук (Малахова, 90).
Арбитр: Сабина Болич (Хорватия)
Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)
Александр Снитко, Sport.ua
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