Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Женская сборная Украины провела первый матч под руководством испанского специалиста Луиса Кортеса, который признан УЕФА лучшим тренером женских команд в 2021 году. В рамках отборочного турнира наша команда в Глазго встретилась с Шотландией. Хозяйки поля подошли к противостоянию с Украиной с тремя победами, «сине-желтые» один матч выиграли и один проиграли.

Шотландки активно начали встречу и провели несколько острых атак. Впрочем, украинки вскоре освоились на поле «Хэмпден Парк» и отодвинули игру от своей штрафной. А в середине первой половины встречи подопечные Кортеса провели результативную атаку. Петрик вертикальной передачей запустила в прорыв Кравчук, которая точно пробила мимо голкипера.

Шотландки попытались перевести игру к штрафной нашей сборной, но обострить игру у них не получалось. Но несмотря на не очень радужное для хозяек поля развитие событий, они едва не сравняли результат. После ошибки Шматко Харрисон вышла один на один с Бондарчук, и наша голкипер сыграла надежно.

Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак сборной Шотландии. Хозяйки поля из разных позиций обстреливали наши ворота, но украинкам удавалось сохранять минимальное преимущество. В одном из эпизодов снова выручила Бондарчук, которая среагировала на удар под перекладину. Единственный голевой момент украинки создали в конце матча, когда прострел замыкала Химич, и надежно сыграла Александер.

К сожалению, удержать приемлемый результат «сине-желтые» не смогли. На третей компенсированной минуте Харрисон головой замкнула навес с угла вратарской.

💪 @abiharrison_ grabbing our equaliser with her first Scotland goal#SWNTpic.twitter.com/AvtK6ZNbzD — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 26, 2021

Следующий матч отборочного турнира сборная Украины проведет 30-го ноября против Венгрии. Матч пройдет в Кишварде и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир женского чемпионата мира. Группа В.

Шотландия – Украина – 1:1

Харрисон (93) – Кравчук (22)

Петрик (93)

Шотландия: Александер, Артур, Битти (Ховарт, 46), Корси, Бойл, Уир, Грэм (Росс, 69), Катберт, Эванс, Харрисон, Гримшоу (Клелланд, 78).

Украина: Бондарчук, Басанская, Корсун, Шматко, Химич, Калинина (Китаева, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухив (Шевчук, 56), Овдийчук (Кунина, 69), Кравчук (Малахова, 90).

Арбитр: Сабина Болич (Хорватия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА