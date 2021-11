Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Женская сборная Украины провела первый матч под руководством испанского специалиста Луиса Кортеса, который признан УЕФА лучшим тренером женских команд в 2021 году. В рамках отборочного турнира наша команда в Глазго встретилась с Шотландией. Хозяйки поля подошли к противостоянию с Украиной с тремя победами, «сине-желтые» один матч выиграли и один проиграли.

Шотландки активно начали встречу и провели несколько острых атак. Впрочем, украинки вскоре освоились на поле «Хэмпден Парк» и отодвинули игру от своей штрафной. А в середине первой половины встречи подопечные Кортеса провели результативную атаку. Петрик вертикальной передачей запустила в прорыв Кравчук, которая точно пробила мимо голкипера.

Шотландки попытались перевести игру к штрафной нашей сборной, но обострить игру у них не получалось. Но несмотря на не очень радужное для хозяек поля развитие событий, они едва не сравняли результат. После ошибки Шматко Харрисон вышла один на один с Бондарчук, и наша голкипер сыграла надежно.

Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак сборной Шотландии. Хозяйки поля из разных позиций обстреливали наши ворота, но украинкам удавалось сохранять минимальное преимущество. В одном из эпизодов снова выручила Бондарчук, которая среагировала на удар под перекладину. Единственный голевой момент украинки создали в конце матча, когда прострел замыкала Химич, и надежно сыграла Александер.

К сожалению, удержать приемлемый результат «сине-желтые» не смогли. На третей компенсированной минуте Харрисон головой замкнула навес с угла вратарской.

💪 @abiharrison_ grabbing our equaliser with her first Scotland goal#SWNTpic.twitter.com/AvtK6ZNbzD