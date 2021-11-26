Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Украинки упустили победу в компенсированное время

  • 26.11.2021 23:31
  • 2384 просмотра
  • 4 комментария
Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Женская сборная Украины провела первый матч под руководством испанского специалиста Луиса Кортеса, который признан УЕФА лучшим тренером женских команд в 2021 году. В рамках отборочного турнира наша команда в Глазго встретилась с Шотландией. Хозяйки поля подошли к противостоянию с Украиной с тремя победами, «сине-желтые» один матч выиграли и один проиграли.

Шотландки активно начали встречу и провели несколько острых атак. Впрочем, украинки вскоре освоились на поле «Хэмпден Парк» и отодвинули игру от своей штрафной. А в середине первой половины встречи подопечные Кортеса провели результативную атаку. Петрик вертикальной передачей запустила в прорыв Кравчук, которая точно пробила мимо голкипера.

Шотландки попытались перевести игру к штрафной нашей сборной, но обострить игру у них не получалось. Но несмотря на не очень радужное для хозяек поля развитие событий, они едва не сравняли результат. После ошибки Шматко Харрисон вышла один на один с Бондарчук, и наша голкипер сыграла надежно.

Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак сборной Шотландии. Хозяйки поля из разных позиций обстреливали наши ворота, но украинкам удавалось сохранять минимальное преимущество. В одном из эпизодов снова выручила Бондарчук, которая среагировала на удар под перекладину. Единственный голевой момент украинки создали в конце матча, когда прострел замыкала Химич, и надежно сыграла Александер.

К сожалению, удержать приемлемый результат «сине-желтые» не смогли. На третей компенсированной минуте Харрисон головой замкнула навес с угла вратарской.

Следующий матч отборочного турнира сборная Украины проведет 30-го ноября против Венгрии. Матч пройдет в Кишварде и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир женского чемпионата мира. Группа В.

Шотландия – Украина – 1:1

Харрисон (93) – Кравчук (22)

Петрик (93)

Шотландия: Александер, Артур, Битти (Ховарт, 46), Корси, Бойл, Уир, Грэм (Росс, 69), Катберт, Эванс, Харрисон, Гримшоу (Клелланд, 78).

Украина: Бондарчук, Басанская, Корсун, Шматко, Химич, Калинина (Китаева, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухив (Шевчук, 56), Овдийчук (Кунина, 69), Кравчук (Малахова, 90).

Арбитр: Сабина Болич (Хорватия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 26.11.2021 23:59 (изменен)
    +3
    iopyt09, 26.11.2021 23:58
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короче проверенно не обман)
    какие ещё рубли?! в сосну въе... ? уходи! здесь водки нет
    Ссылка
    iopyt09
    online
    iopyt09, 26.11.2021 23:58
    -4
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короче проверенно не обман)
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 26.11.2021 23:34
    -4
    мда уж, клоунши
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 26.11.2021 23:35
    -7
    Заминайте зтим бабським футболом! Це взагалі не футбол, це якісь маскі шоу. Дивився з 25 хвилини. Що одні, що другі - пас на метр точно віддати не можуть. Цікавіше навіть чемпіонат світу з шахів. Все таки ваше місце на кухні. Не пхайтесь у футбол дівчата (стосується взагалі усіх) Я думав, що я вже все бачив, але такого футболі ще не бачив..
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