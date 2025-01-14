Женская сборная Украины проведет неделю в Албании 

Как стало известно Sport.ua, женская сборная Украины по футболу во втором туре Лиги наций 25 февраля будет принимать хорваток на нейтральном стадионе – «Арена-Комбетаре», что в столице Албании – Тиране.

Кстати, именно на этой арене украинки сыграют в стартовом поединке Лиги наций с албанками 21 февраля.

Поскольку у главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко закончился контракт, то УАФ объявила конкурс на замещение вакантной должности рулевого. Его итоги станут известны в конце января, хотя вероятнее всего, что Владимир Пятенко продолжит возглавлять нашу сборную.

Ранее мы сообщали, что в УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных.