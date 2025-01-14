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Сборная УКРАИНЫ
14 января 2025, 22:25 | Обновлено 14 января 2025, 22:30
140
1

Женская сборная Украины проведет неделю в Албании 

У главного тренера команды тем временем завершился контракт

14 января 2025, 22:25 | Обновлено 14 января 2025, 22:30
140
1
Женская сборная Украины проведет неделю в Албании 
УАФ. Женская сборная Украины

Как стало известно Sport.ua, женская сборная Украины по футболу во втором туре Лиги наций 25 февраля будет принимать хорваток на нейтральном стадионе – «Арена-Комбетаре», что в столице Албании – Тиране.

Кстати, именно на этой арене украинки сыграют в стартовом поединке Лиги наций с албанками 21 февраля.

Поскольку у главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко закончился контракт, то УАФ объявила конкурс на замещение вакантной должности рулевого. Его итоги станут известны в конце января, хотя вероятнее всего, что Владимир Пятенко продолжит возглавлять нашу сборную.

Ранее мы сообщали, что в УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных.

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женская сборная Украины по футболу Лига наций женская сборная Албании по футболу Владимир Пятенко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Lulinnha
Тренировать девочек интересно. Но сложно. Повышать голос и иногда отругать надо. А тут как-то нужно иметь подход. Добиваясь с коллективом результат. Что каталонец, что донецкий особо без результатов... 
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