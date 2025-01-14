В УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных
Сборные возглавляли Владимир Пятенко, Наталия Игнатович, Сергей Сапронов, Елена Кудзиева
Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила конкурс на замещение вакантных тренерских должностей женских и девичьих сборных команд Украины:
- главный тренер национальной женской сборной команды по футболу
- главный тренер молодежной женской сборной команды WU-19
- главный тренер молодежной девичьей сборной команды WU-17
- главный тренер молодежной девичьей сборной команды WU-15
Основные требования для кандидатов на вакантные должности, определенные квалификационной характеристикой:
- высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист)
- знание делового украинского языка и базового английского языка
- стаж работы в сфере футбола – не менее 5 лет, стаж работы на тренерских должностях – не менее 5 лет
Документы для участия в конкурсе принимаются с заявлением на имя главы комиссии Анастасии Клипаченко, главы комитета женского футбола УАФ, до 24 января 2025 года.
В 2024 году женские сборные Украины возглавляли: национальная команда – Владимир Пятенко, WU-19 – Наталья Игнатович, WU-17 – Сергей Сапронов, WU-15 – Елена Кудзиева.
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