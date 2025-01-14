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14 января 2025, 07:37 | Обновлено 14 января 2025, 07:54
57
0

В УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных

Сборные возглавляли Владимир Пятенко, Наталия Игнатович, Сергей Сапронов, Елена Кудзиева

14 января 2025, 07:37 | Обновлено 14 января 2025, 07:54
57
0
В УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила конкурс на замещение вакантных тренерских должностей женских и девичьих сборных команд Украины:

  • главный тренер национальной женской сборной команды по футболу
  • главный тренер молодежной женской сборной команды WU-19
  • главный тренер молодежной девичьей сборной команды WU-17
  • главный тренер молодежной девичьей сборной команды WU-15

Основные требования для кандидатов на вакантные должности, определенные квалификационной характеристикой:

  • высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист)
  • знание делового украинского языка и базового английского языка
  • стаж работы в сфере футбола – не менее 5 лет, стаж работы на тренерских должностях – не менее 5 лет

Документы для участия в конкурсе принимаются с заявлением на имя главы комиссии Анастасии Клипаченко, главы комитета женского футбола УАФ, до 24 января 2025 года.

В 2024 году женские сборные Украины возглавляли: национальная команда – Владимир Пятенко, WU-19 – Наталья Игнатович, WU-17 – Сергей Сапронов, WU-15 – Елена Кудзиева.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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