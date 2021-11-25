В пятницу, 26-го ноября, состоится поединок отборочного турнира женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21:35 по киевскому времени.

На прошлой неделе главным тренером женской сборной Украины утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который попытается впервые вывести нашу команду на мировое первенство. Ранее «сине-желтые» провели две встречи текущего отборочного турнира, на своем поле обыграв Фарерские острова (4:0) и уступив Испании (0:6). Шотландки провели уже три матча, дважды обыграв венгерок (2:0 в гостях и 2:1 дома) и разгромив фарерок (7:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Украина.