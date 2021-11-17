ОФИЦИАЛЬНО. Испанец возглавил женскую сборную Украины по футболу

17 ноября в Киеве в помещении Дома футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из важных решений, принятых на заседании, стало утверждение главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста Луиса Кортеса.

Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал решение: «Благодаря этому наши футболистки сборной и женских клубных команд получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые успешно реализовали в Каталонии. Приглашение специалиста такого уровня как Луис Кортес станет хорошим вкладом в нашу стратегию развития женского футбола в Украине».

Тренер Луис Кортес после назначения на новую должность сказал: «Я благодарен УАФ за веру в меня! Готов в своей работе не только помогать национальной женской сборной, но использовать свой опыт и знания для развития женского футбола в Украине в целом. Прекрасно осознаю, насколько это направление важно для руководства ассоциации и украинского футбольного сообщества в целом, и буду иметь честь приобщиться к его развитию».

Луис Кортес родился 8 октября 1986 в Лериде (Испания). Лучший тренер женских команд 2021 по версии УЕФА. Лучший тренер женских команд Испании (2021). Победитель женской Лиги чемпионов (2021). С 2009 по 2021 год возглавлял женскую команду ФК «Барселона» (Испания). Чемпион Испании (2020, 2021). Обладатель Кубка Испании (2020, 2021). Обладатель Суперкубка Испании (2020). Успешно реализовал проект развития женского футбола в Каталонии.