ОФИЦИАЛЬНО. Наталья Зинченко покинула пост главного тренера женской сборной

Сборная финишировала 2-й в групповом турнире квалификации Евро-2022

  • 14.11.2021 22:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Наталья Зинченко покинула пост главного тренера женской сборной
© УАФ. Наталья Зинченко

Руководитель национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко завершила работу в должности главного тренера сине-желтых.

Наталья Зинченко стала первой женщиной, руководившей национальной женской сборной Украины по футболу. Под ее руководством команда финишировала второй в групповом турнире квалификации Евро-2022 и приняла участие в плей-офф отбора.

Начиная с ноября 2018 года по ноябрь 2021-го под руководством Натальи Зинченко национальная женская сборная провела 28 матчей: 14 побед, 3 ничьих, 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 50–55. За этот период в сборной дебютировали 16 футболисток.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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