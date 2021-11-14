ОФИЦИАЛЬНО. Наталья Зинченко покинула пост главного тренера женской сборной

Руководитель национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко завершила работу в должности главного тренера сине-желтых.

Наталья Зинченко стала первой женщиной, руководившей национальной женской сборной Украины по футболу. Под ее руководством команда финишировала второй в групповом турнире квалификации Евро-2022 и приняла участие в плей-офф отбора.

Начиная с ноября 2018 года по ноябрь 2021-го под руководством Натальи Зинченко национальная женская сборная провела 28 матчей: 14 побед, 3 ничьих, 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 50–55. За этот период в сборной дебютировали 16 футболисток.