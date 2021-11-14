Женскую сборную Украины будет тренировать наставник Барселоны

Испанский специалист Луис Кортес возглавит национальную женскую сборную Украины. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.



Соответствующее кадровое решение рассмотрит Исполкомом УАФ 17 ноября.



Ранее женскую сборную Украины возглавляла Наталья Зинченко, которая продолжает работать в «Жилстрое-2».

Кортес – лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой ФК «Барселона» в финале Лиги чемпионов УЕФА, одержав победу над «Челси» со счетом 4:0.



Напомним, что 17 ноября также будет рассмотрено назначение куратором украинских рефери Николы Риццолли.