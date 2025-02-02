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  4. Усиление для Григорчука. К ЛНЗ присоединился известный легионер
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 14:27 |
1008
0

Усиление для Григорчука. К ЛНЗ присоединился известный легионер

Фрэнсис Момо присоединился к расположению «фиолетовых»

02 февраля 2025, 14:27 |
1008
0
Усиление для Григорчука. К ЛНЗ присоединился известный легионер
ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо присоединился к черкасскому ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах в Испании, где «фиолетовые» продолжают готовиться ко второй части чемпионата.

Пресс-служба черкасской команды показала небольшой фрагмент тренировки, где нигериец умело готовился к матчу против «Ванкувера», который состоится уже в воскресенье, второго февраля.

Сообщается, что нигериец прибыл в расположение «фиолетовых» только в субботу, первого февраля, пропустив значительную часть подготовки из-за проблем с документами.

Фрэнсис Момо перебрался в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского клуба «Грассхоппер». Действующий контракт Момо с ЛНЗ истекает летом 2027 года.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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