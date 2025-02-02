Усиление для Григорчука. К ЛНЗ присоединился известный легионер

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо присоединился к черкасскому ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах в Испании, где «фиолетовые» продолжают готовиться ко второй части чемпионата.

Пресс-служба черкасской команды показала небольшой фрагмент тренировки, где нигериец умело готовился к матчу против «Ванкувера», который состоится уже в воскресенье, второго февраля.

Сообщается, что нигериец прибыл в расположение «фиолетовых» только в субботу, первого февраля, пропустив значительную часть подготовки из-за проблем с документами.

Фрэнсис Момо перебрался в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского клуба «Грассхоппер». Действующий контракт Момо с ЛНЗ истекает летом 2027 года.