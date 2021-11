ФОТО. Стюарды не дали фанам Зори пронести баннер «Луганск – это Украина»

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

Стюарды не дали фанам Зори пронести на трибуны баннер «Луганск – это Украина». Причиной отказа названо то, что баннер политический.

News that Stewards didn’t let a Ultras ‘Luhansk is Ukraine’ banner in this evening saying it was ‘political’



