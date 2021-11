Норвегия – Украина. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса

26-27 ноября в рамках дополнительных стыковых матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет встреча сборных Норвегии и Украины. В марте этого года украинцы в плей-офф уже переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из экзотического Барбадоса (4:0). Обе сборные попали в четверку победителей с наименьшим рейтингом, поэтому будут сражаться за одну из двух оставшихся путевок в Квалификацию Davis Cup Finals-2022.



В такой же неприятной ситуации из-за сокращения финального турнира с 18 до 16 команд оказались команды Румынии и Перу, они будут бороться за вторую путевку. Во время жеребьевки стыковых матчей Украина и Перу получили первые номера посева, поэтому выбор наших соперником сокращался до двух. По воле жребия нам выпало помериться силами с Норвегией. Глядя на то, что у румынской сборной на матч с перуанцами есть всего один игрок из топ-600, нужно признать, что нам немного не повезло.



Кто будет играть



Состав сборной Украины:



Илья Марченко (одиночный рейтинг 163/парный рейтинг 880)

Сергей Стаховский (216/142)

Виталий Сачко (237/183)

Алексей Крутых (382/441)

Денис Молчанов (парный рейтинг - 93)



Капитан команды – Андрей Медведев.



ФТУ. Андрей Медведев



Состав нашей команды на данный момент собран сильнейший. Придраться можно лишь к пятому номеру, на место которого есть несколько приблизительно равных кандидатов, но тренерскому штабу виднее. Больше всего беспокоит состояние нашей первой ракетки. Илья Марченко признал, что за неделю до матчей еще находился на в лучших кондициях, а если бы не матчи Кубка Дэвиса – вообще закончил бы сезон досрочно.



Что касается Сергея Стаховского, то многолетний лидер украинской сборной осенью пропустил почти два месяца после болезни, но в ноябре успел поиграть на трех челленджерах и даже добраться на последнем до полуфинала. Этот факт не может не радовать. Стаховскому точно играть пару с Денисом Молчановым, и, скорее всего, одиночку в субботу.

В пятницу мы увидим дебют за сборную Виталия Сачко, он сразится с Каспером Руудом. Также Виталий записан и на одиночку в субботу, но это маловероятный вариант. Алексей Крутых вряд ли готов сражаться на таком уровне и приехал набираться опыта.



ФТУ. Каспер Рууд и Виталий Сачко



Состав сборной Норвегии:



Каспер Рууд (одиночный рейтинг 8/парный рейтинг 177)

Виктор Дурасович (340/438)

Лукас Хеллюм Лиллееген (1290/1506)

Андреа Петрович (1835/2246)

Герман Хойераал (парный рейтинг 2472).



Капитан команды – Андерс Хасет.



Первый номер сборной Норвегии в этом сезоне стал настоящим топ-теннисистом. Каспер Рууд последние пару лет перманентно прогрессировал, превратившись из сильного грунтовика на очень опасного оппонента еще и на харде. Пять титулов, 51 победа в сезоне, место в первой десятке и полуфинал Итогового турнира ATP – это очень серьезно. Каспер будет явным фаворитом в одиночках против украинцев, а также сыграет еще и пару. В парной комбинации обыграть его будет проще, в одиночках – архисложно. Но мы помним, как Сергей Стаховский, к примеру, неожиданно для всех побеждал очень сильного грунтовика Мартона Фучовича на его домашних кортах в Будапеште.



ФТУ. Виктор Дурасович



Наш главный соперник – Виктор Дурасович. Именно в матчах с ним парни Медведева планируют брать два очка. Виктор должен сыграть и в паре, остальные члены норвежской команды собраны больше для количества. Результаты Дурасовича не очень впечатляют, если не брать во внимание выход в основу недавнего турнира ATP 250 в Стокгольме. В первом круге основы он даже навязал борьбу во втором сете Энди Маррею, но проиграл на тай-брейке. Дурасович играет в активный теннис, но, по словам Виталия Сачко, который обыгрывал норвежца в этом году на грунте, психологически нестабилен и не может долгое время держать одинаковый уровень игры.



Капитан команды, 53-летний Андерс Хасет, выступал за сборную Норвегии в качестве игрока с 1987 по 1994 годы. Играл только одиночные матчи, добыл 9 побед в 16 матчах.



Матчи между собой



С Норвегией это будет уже четвертая наша встреча. Ранее все они проходили в рамках зональных соревнований, последний раз мы скрещивали ракетки в 2005 году. Тогда на кортах «Наука-Спорт» в Киеве была одержана убедительная победа 4:1. Два очка команде принес Михаил Филима (одиночка и пара), который на данный момент является членом тренерского штаба мужской сборной. Оба матча с участием Михаила были выиграны в пяти непростых сетах. Сейчас такое невозможно, ведь времена изменились и теперь в Кубке Дэвиса играют в формате Best of Three (пока одна из сторон не выиграет две партии).



ФТУ. Михаил Филима



Еще за год до того матча норвежцы победили в Осло на харде (3:2), а вот дебютная встреча состоялась в далеком 1996 году на грунте. Исторические параллели присутствуют, тогда в составе команд играли наш нынешний капитан Андрей Медведев и отец Каспера Рууда – Кристиан (бывший игрок топ-40). Рууд-старший проиграл все три своих матча, а противостояние завершилась со счетом 4:1.



Место встречи и где смотреть



Матчи пройдут на закрытом хардовом корте спортивного центра «Oslo Tennis Arena» в столице Норвегии.



Прямая телетрансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на цифровой платформе Суспільне телебачення.



Расписание матчей

Пятница, 26 ноября (начало в 19:00 по Киеву)

Матч 1: Дурасович – Марченко

Матч 2: Рууд – Сачко

Суббота, 27 ноября (начало в 15:00 по Киеву)

Матч 3: Рууд/Дурасович – Молчанов/Стаховский

Матч 4: Рууд – Марченко

Матч 5: Дурасович – Сачко



ФТУ. Сергей Стаховский

Прогноз



Сборная Украины разработала единственный рабочий план победы над соперниками, ведь у нас действительно мало шансов помешать Рууду взять два очка в одиночных матчах. Конечно же, всегда есть давление за результат при домашних трибунах, но всерьез надеяться на победу в этих поединках не стоит. Нужно брать два очка против Дурасовича и выигрывать пару. Но есть одно но, у нас нет права на ошибку. Три матча – три победы, иначе никак. Поэтому закрадываются небольшие опасения, что где-то да и «порвется». Первый матч в пятницу может либо добавить нам бешеной уверенности, либо сразу же похоронить шансы на общую победу.



В заключение хотелось бы добавить, что проигравшая команда со следующего сезона снова будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.



Прогноз Sport.ua: победа Норвегии 3:2