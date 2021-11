Итоговый турнир WTA. Определились финалистки в парном разряде

Состоялись полуфинальные матчи в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в Гвадалахаре.



В финал вышли победительницы Ролан Гаррос и Уимблдона.



Итоговый турнир WTA. Полуфинал парного разряда



Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия, 1) – Николь Мелихар / Деми Схюрс (США / Нидерланды, 4) – 3:6, 6:3, 10-6

Се Шувэй / Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй / Бельгия, 3) – Сюко Аояма / Эна Сибахара (Япония, 2) – 6:2, 6:2



Финальный матч состоится в ночь со среды на четверг.

Roland Garros champions vs. Wimbledon champions and the Battle for No.1.



The doubles final between top seeds Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova vs. No.3 seeds Hsieh Su-Wei and Elise Mertens will decide Year-End No.1 between Siniakova and Hsieh. #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/hWMyneRVeg