Италия03 января 2025, 20:01 |
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Матч дня. Известны стартовые составы на игру Ювентус – Милан
Матч полуфинала Суперкубка Италии начнется в 21:00 по киевскому времени
03 января 2025, 20:01 |
304
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В четверг, 3 января, состоится матч за финал Суперкубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан».
Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
Тиаго Мотта и Сержиу Консейсау огласили стартовые составы команд.
Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Милан»:
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