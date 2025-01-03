Матч дня. Известны стартовые составы на игру Ювентус – Милан

В четверг, 3 января, состоится матч за финал Суперкубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан».

Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Тиаго Мотта и Сержиу Консейсау огласили стартовые составы команд.

Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Милан»: