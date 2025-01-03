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Италия
03 января 2025, 20:01 |
304
1

Матч дня. Известны стартовые составы на игру Ювентус – Милан

Матч полуфинала Суперкубка Италии начнется в 21:00 по киевскому времени

03 января 2025, 20:01 |
304
1
Матч дня. Известны стартовые составы на игру Ювентус – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В четверг, 3 января, состоится матч за финал Суперкубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан».

Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Тиаго Мотта и Сержиу Консейсау огласили стартовые составы команд.

Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Милан»:

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Ювентус Милан Ювентус - Милан Суперкубок Италии по футболу стартовые составы Сержиу Консейсау Тиаго Мотта
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
У вас ошибка в стартовом составе Юве
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