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Англия
03 января 2025, 19:52 | Обновлено 03 января 2025, 20:32
516
2

Не ЛЧ. Салах назвал трофей, который очень хочет выиграть в этом сезоне

Мохамед Салах мечтает о еще одном кубке АПЛ

03 января 2025, 19:52 | Обновлено 03 января 2025, 20:32
516
2
Не ЛЧ. Салах назвал трофей, который очень хочет выиграть в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отдает предпочтение победе в Английской Премьер-лиге в сравнении с победой в Лиге чемпионов:

«В этом году я хочу выиграть титул Премьер-лиги больше, чем Лигу чемпионов».

«Я очень хочу этого, и мы всей командой хотим этого».

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 17 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что этот сезон может стать последним для Салаха в «Ливерпуле».

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Мохамед САЛАХ: «Этот сезон может стать для меня последним в Ливерпуле»
Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Ж-журналісти... заголовок напасаний на оцінку 2 
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+1
Saar
Виправили заголовок. А перевірити зразу, що пишете, не хватає сірої речовини!?
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0
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