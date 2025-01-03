Англия03 января 2025, 19:52 | Обновлено 03 января 2025, 20:32
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Не ЛЧ. Салах назвал трофей, который очень хочет выиграть в этом сезоне
Мохамед Салах мечтает о еще одном кубке АПЛ
03 января 2025, 19:52 | Обновлено 03 января 2025, 20:32
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Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отдает предпочтение победе в Английской Премьер-лиге в сравнении с победой в Лиге чемпионов:
«В этом году я хочу выиграть титул Премьер-лиги больше, чем Лигу чемпионов».
«Я очень хочу этого, и мы всей командой хотим этого».
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 17 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что этот сезон может стать последним для Салаха в «Ливерпуле».
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