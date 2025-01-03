Не ЛЧ. Салах назвал трофей, который очень хочет выиграть в этом сезоне

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отдает предпочтение победе в Английской Премьер-лиге в сравнении с победой в Лиге чемпионов:

«В этом году я хочу выиграть титул Премьер-лиги больше, чем Лигу чемпионов».

«Я очень хочу этого, и мы всей командой хотим этого».

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 17 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что этот сезон может стать последним для Салаха в «Ливерпуле».