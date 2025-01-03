Мохамед САЛАХ: «Этот сезон может стать для меня последним в Ливерпуле»

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в интервью Sky Sports рассказал, какая сложилась ситуация с продлением его контракта с красными:

«Каждый раз, когда у меня есть свободное время, я всегда сначала еду к семье, навещаю своих родителей, а потом провожу время с семьей. И всегда есть один-два дня полностью для себя, чтобы побыть наедине, записать цели на следующий сезон. Так я поступаю во время каждого отдыха.

Первый пункт в списке этого года – выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем». Обычно если посмотреть мои интервью за последние 7–8 лет, я всегда говорил, что хочу выиграть Лигу чемпионов. Но на этот раз я действительно хотел выиграть Премьер-лигу именно с Ливерпулем.

Почему Премьер-лига важнее Лиги чемпионов? Не знаю точно. Наверное, потому, что мы не смогли отпраздновать победу в Премьер-лиге так, как хотелось. А еще, возвращаясь к тому, что это может быть мой последний год в клубе, я хочу сделать что-нибудь особенное для города. Это была основная мысль в моей голове.

Мы ждали этого титула, кажется, 30 лет, и вот выиграли. Но это произошло во время пандемии, и мы не смогли отпраздновать это должным образом. Это была не самая приятная ситуация. Я надеюсь, что в этом году мы сможем это исправить.

Последний ли это сезон для меня в клубе? Пока что да. Это последние шесть месяцев, и нет никакого прогресса в переговорах. Мы далеко от любого прогресса. Надо просто ждать и смотреть, что будет».

ВИДЕО. Интервью Мохамеда Салаха, форварда Ливерпуля