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Англия
03 января 2025, 19:36 | Обновлено 03 января 2025, 19:42
221
1

Мохамед САЛАХ: «Этот сезон может стать для меня последним в Ливерпуле»

Египетский форвард отметил, что нет никакого прогресса в переговорах с клубом

03 января 2025, 19:36 | Обновлено 03 января 2025, 19:42
221
1
Мохамед САЛАХ: «Этот сезон может стать для меня последним в Ливерпуле»
Sky Sports. Мохамед Салах

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в интервью Sky Sports рассказал, какая сложилась ситуация с продлением его контракта с красными:

«Каждый раз, когда у меня есть свободное время, я всегда сначала еду к семье, навещаю своих родителей, а потом провожу время с семьей. И всегда есть один-два дня полностью для себя, чтобы побыть наедине, записать цели на следующий сезон. Так я поступаю во время каждого отдыха.

Первый пункт в списке этого года – выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем». Обычно если посмотреть мои интервью за последние 7–8 лет, я всегда говорил, что хочу выиграть Лигу чемпионов. Но на этот раз я действительно хотел выиграть Премьер-лигу именно с Ливерпулем.

Почему Премьер-лига важнее Лиги чемпионов? Не знаю точно. Наверное, потому, что мы не смогли отпраздновать победу в Премьер-лиге так, как хотелось. А еще, возвращаясь к тому, что это может быть мой последний год в клубе, я хочу сделать что-нибудь особенное для города. Это была основная мысль в моей голове.

Мы ждали этого титула, кажется, 30 лет, и вот выиграли. Но это произошло во время пандемии, и мы не смогли отпраздновать это должным образом. Это была не самая приятная ситуация. Я надеюсь, что в этом году мы сможем это исправить.

Последний ли это сезон для меня в клубе? Пока что да. Это последние шесть месяцев, и нет никакого прогресса в переговорах. Мы далеко от любого прогресса. Надо просто ждать и смотреть, что будет».

ВИДЕО. Интервью Мохамеда Салаха, форварда Ливерпуля

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта трансферы АПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Sky Sports
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Swimmer
i це гарно для всiх. Настае час, коли треба iти. Подяка обом, командi та гравцю.
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