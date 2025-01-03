ВИДЕО. Как Коноплянка запорол голевой момент за сборную в медиафутболе
Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции
Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка не использовал голевой супермомент в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.
Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.
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Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два.
Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.
Соперником Украины в утешительном раунде 4 января будет сборная Марокко, которая проиграла команде Колумбии (1:4).
ВИДЕО. Голевой супермомент Коноплянки
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