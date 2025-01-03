Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Коноплянка запорол голевой момент за сборную в медиафутболе
Другие новости
03 января 2025, 20:04 | Обновлено 03 января 2025, 20:13
994
1

ВИДЕО. Как Коноплянка запорол голевой момент за сборную в медиафутболе

Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции

03 января 2025, 20:04 | Обновлено 03 января 2025, 20:13
994
1
ВИДЕО. Как Коноплянка запорол голевой момент за сборную в медиафутболе

Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка не использовал голевой супермомент в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда неудачно провела стартовый матч против команды Турции и уступила со счетом 0:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые 20 минут прошли с нулями на табло, а во втором тайме Суад Ак провел четыре гола для сборной Турции, причем мяч, забитый в последние две минуты игры, считается за два.

Соревнования проходят с 1 по 12 января в итальянском Милане, финал будет сыгран в Турине. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7.

Соперником Украины в утешительном раунде 4 января будет сборная Марокко, которая проиграла команде Колумбии (1:4).

ВИДЕО. Голевой супермомент Коноплянки

По теме:
Легенды Реала, Барселоны и Коноплянка. Кто завершил карьеру в 2024 году?
«Характера нигде нет». Милевский отреагировал на поражение сборной Украины
НХЛ. Победа Рейнджерс, поражения Вашингтона, Виннипега и Тампы-Бэй
Евгений Коноплянка видео голов и обзор Турция - Украина UA Steel Kings World Cup медиафутбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03 января 2025, 08:23 0
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком

Украинский боксер победил Тайсона единогласным решением судей

Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Футбол | 03 января 2025, 16:26 24
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова

«Наполи» вернулся к варианту с подписанием украинского хавбека «Шахтера»

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03.01.2025, 08:55
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром
Футбол | 03.01.2025, 20:23
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед активировал опцию продления контракта с Магуайром
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Кому ця хрень потрібна?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
02.01.2025, 14:19 3
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 8
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2025, 10:15 4
Хоккей
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем