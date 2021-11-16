Андрей ШЕВЧЕНКО: «Болеем за нашу сборную! Вперед к победе!»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал национальной команду удачи в предстоящем матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
«Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!», – написал Шевченко в твиттере.
Сегодня в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины. Начало – в 21.45 по киевскому времени.
Босния и Герцеговина – Украина . Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
Вперед до перемоги !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021
Вболіваємо за Нашу Збірну !
Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️🇺🇦 @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb
Источник — Twitter
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