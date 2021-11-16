Андрей ШЕВЧЕНКО: «Болеем за нашу сборную! Вперед к победе!»

Экс-наставник национальной команды поддержал сборную Украины перед важным матчем

  • 16.11.2021 16:30
  • 671 просмотр
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Болеем за нашу сборную! Вперед к победе!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал национальной команду удачи в предстоящем матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
 
«Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!», – написал Шевченко в твиттере.
 
Сегодня в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины. Начало – в 21.45 по киевскому времени.

Босния и Герцеговина – Украина . Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 16.11.2021 16:58
    0
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 16.11.2021 16:37
    0
    Смешной чувак....лучше бы помолчал
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    CheMP
    online
    CheMP, 16.11.2021 16:42
    -2
    Пазик,а не пошёл бы ты в...Геную
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