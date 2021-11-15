Последний бой – он трудный самый. 16 ноября в Зенице национальная команда Украины проведет последний отборочный поединок ЧМ-2022 – против сборной Боснии и Герцеговины. С турнирной точки зрения балканцам в предстоящем поединке ничего не светит: выше третьего места они уже не финишируют. А вот подопечные Петракова претендуют на второе место. Для этого им обязательно нужно побеждать. И надеяться, что в параллельной игре немотивированные французы победят мотивированных финнов. Тогда второе место будет нашим. Ежели команда Суоми сумеет победить «Ле Бле», тогда она, независимо от результата в Зенице, квалифицируется в плей-офф. А вот если мы победим, и скандинавы сыграют вничью, тогда получим итоговое очковое равенство, и обладатель второго места определится по дополнительным показателям: разница мячей, забитые мячи, личные встречи. При таком раскладе чтобы нам быть выше, желательно выигрывать у Боснии с крупным счетом.

Босния и Герцеговина

Уныние и разочарование: если кратко, то вот два главных слова, которыми можно определить настроение Джеко и компании. Волею календаря боснийская команда получила два решающих матча в родных стенах. И первый из них, который должен был приблизить команду к Мундиалю, фактически подвел черту под усилиями: Босния и Герцеговина проиграла Финляндии.

Поражение отбросило наших оппонентов на четвертое место в группе. На второе они уже не смогут претендовать. Максимум – третья строчка. Поэтому, по большому счету, особой мотивации у подопечных Петева на матч 16 ноября не будет.

Кстати, о тренере Боснии и Герцеговины. По всей видимости, игра против Украины станет для болгарского специалиста последней на данной должности: турнирную задачу он не решил, и с ним вряд ли продолжат сотрудничество.

Однако не исключено, что лишенная турнирной мотивации команда захочет напоследок хлопнуть дверью. Очень бы не хотелось, чтобы в проеме этой двери оказалась наша сборная.

Кадровые пробоины у боснийцев две. Зато весьма серьезные: не сыграют Джеко и Колашинац.

Украина

Наша команда не играла в предпоследнем туре отбора. И вместо отдыха провела контрольную игру против Болгарии. По качеству игры – отлично, по реализации – ниже плинтуса. Настораживает, что в последних шести встречах «сине-желтые» добыли пять ничьих. К тому же, в бытность наставником сборной Петракова его команда не провела ни одного «сухого» матча. Впору действительно сходить в церковь.

И сходили. Аккурат перед вылетом в Сараево. Будем надеяться, что высшие силы помогут нашим парням.

Может, оно и к лучшему, что ничья в игре с боснийцами нас априори не устроит – не будет привычной «зоны комфорта», из которой не можем выбраться какой уж месяц. Задача очень простая, и одновременно очень сложная – победить во что бы то ни стало. И общего класса, и индивидуального мастерства для решения задачи должно хватить. Главное – не наделать глупостей и реализовать то, что создадим. А то, что моменты будут у чужих ворот, можно не сомневаться.

Новых кадровых проблем у Петракова нет. Вне игры все так же Миколенко. Динамовца есть кем заменить, но вот кого именно выберет тренерский штаб: Матвиенко, Соболя, Зинченко, Корниенко?

Еще более актуальный момент – по какой схеме будет играть наша команда в Зенице. Снова с тремя центрбеками, как и в предыдущих матчах отбора, или по «модели Шевченко», как в матче с Болгарией? И выставит ли Петраков в основе Малиновского?

В общем, вопросов накануне игры хватает. И правильно ответить на них можно будет уже после финального свистка.

Примечательно, что на матче будет небольшая, но наверняка громкая болельщицкая группа из Украины. По словам президента УАФ Павелко, украинских фанов ожидается на игре где-то в районе двухсот человек.

История противостояний

Игра в Зенице станет лишь вторым противостоянием в истории соперников. Первый матч был сыгран месяц назад во Львове. И завершился ничьей 1:1. В первом тайме, который лучше провели хозяева, счет открыл Ярмоленко. Но удержать преимущество украинцам не удалось. Во второй половине встречи, которую лучше провели гости, им удалось восстановить паритет. Гол на счету Ахмедходжича.

Прогноз

Потерявшая турнирную мотивацию Босния в одночасье не стала слабой. Скорее наоборот: балканцы наверняка захотят реабилитироваться, будут злыми. Но лезть из кожи вон тоже не будут: ни к чему. Игра обещает быть сложной, боевой и нервной. Не исключено, что с обилием дисциплинарных наказаний. Гостям результат нужен на порядок больше, и у них должно хватить ресурса, чтобы его добыть. Ставим на минимальную победу Украины.

Ориентировочные составы:

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич, Цимирот, Пьянич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович

Украина: Бущан, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Зинченко, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

16 ноября, вторник