Босния и Герцеговина
0 : 2
УКРАИНА
16.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2. Важнейшая победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 17.11.2021 00:20
  • 7925 просмотров
  • 2 комментария
Босния и Герцеговина – Украина – 0:2. Важнейшая победа. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2. Важнейшая победа. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 58 мин.

ГОЛ! 0:2. Артем Довбик, 79 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
58' ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    S&L
    S&L, 16.11.2021 23:52
    0
    Спасибі козаки, вийшли - розкатали, дали копняка* збірній Боснії та Герцеговини! Смачно втерли носа різним критиканам - а, як Вам таке? - Ми за КРОК від Чемпіонату Світу з Футболу, пошукайте щось погане!! Вже однією ногою на такому величному, омріяному Чемпіонаті Світу з Футболу; ну а другою ногою ще твердо та впевнено дивимося у плей-офф, якщо пані фортуна не продемострує свою п'яту точку у вигляді суперників збірної Португалії чи Італії, то с остальными соперниками судьба благоволит нам поездку в Катар, Ladies and gentlemen - congratulations, all together with the victory !!!
    Ссылка
    S&L
    S&L, 16.11.2021 23:50
    0
    Ця визначна перемога збірної України - гордий крок вперед з рукою на серці до такого бажаного мундіалю, Чемпіонат Світу з Футболу. Спасибі гравцям, тренерському штабу на чолі з Петраковим, урочисто відкорковуємо у кого що є і співаймо та танцюймо всією країною!!! В аеропорту Бориспіль чекатимуть: червона доріжка з синьо-жовтого конфеті, повітряні кулі з прізвищами гравців, голі дівчата що подають келихи "Крісталл", та музика, кхм вибачте опечатка, квіти, рідні, близькі, просто не байдужі люди, а головне, там буде - любов та гордість нації, це Ви, Збірна України з Футболу!!!
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