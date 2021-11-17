Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2. Важнейшая победа. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 58 мин.

ГОЛ! 0:2. Артем Довбик, 79 мин.

Видеообзор второго тайма.