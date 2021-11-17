ПЕТРАКОВ: «Буду с женой чаи гонять. Кто бы ни достался, мы поедем в Катар»

Украина выиграла матч квалификации ЧМ-2022 у Боснии и вышла в плей-офф

  • 17.11.2021 01:18
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  • 4 комментария
ПЕТРАКОВ: «Буду с женой чаи гонять. Кто бы ни достался, мы поедем в Катар»
© УАФ. Александр Петраков

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (2:0):

– Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

– Способна ли сборная Украины побороть плей-офф?

– Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

– Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, потому в первом тайме команда выглядела немного академически?

– Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играют. Это была игра на результат, и мы его добились.

– Как вы оцените действия Довбика после выхода на смену?

– Артем хорошо вышел, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что еще третий не забил. Еще вырос бы в цене.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. Команда U-17 обыграла Португалию и вышла с первого места в элит-раунд Евро. Поздравим Олега Кузнецова. Руслан Ротань с молодежной сборной обыграл Сербию. И мы тоже победили. Сегодня в Украине футбольный праздник.

– Какие у вас планы на ближайшие дни?

– Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть.

– Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

– Сборная Боснии и Герцеговины очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не получалось где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят… Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.

– Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

– Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам силы.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе, все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
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    anonymous
    anonymous, 17.11.2021 01:38
    +1
    Красавчик! Які питання, такі і відповіді.
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    brighi10
    online
    brighi10, 17.11.2021 02:04
    0
    Молодец дед, три месяца на печи будет лежать и пить чай - заслужил
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 17.11.2021 02:00
    0
    Можно уже и самогон гнать! Есть что отметить... Дай Бог и в марте, после стыковых пригодится)
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    grig
    online
    grig, 17.11.2021 01:30
    0
    Неодинарный человек.
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