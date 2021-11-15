Во вторник, 16-го ноября, состоится поединок 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся Босния и Герцеговина и Украина. Матч пройдет в Зенице (Босния и Герцеговина), на поле стадиона «Билино Поле», начало в 21:45.

Остался один шаг до плей-офф, однако и при его совершении команде Александра Петракова могут поставить подножку представители Финляндии. Впрочем, Украине необходимо, в первую очередь, смотреть исключительно на свое противостояние в Зенице, так как однажды на сборной Боснии и Герцеговины мы уже обожглись (1:1). Успех даст нам возможность надеяться на попадание на чемпионат мира, любая осечка – оставит за бортом международного форума. На фоне четвертьфинала Евро-2020, это будет большой удар по нашим амбициям, поэтому сборной надо сделать все, что от нее зависит, для победы. И главное – никаких 1:1 на табло!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.