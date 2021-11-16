Колоссальное напряжение! Украина добыла путевку в плей-офф квалификации ЧМ

Вот и наступил этот решающий вечер для сборной Украины, когда решалась ее судьба в группе D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Нашим футболистам необходима была победа, чтобы выйти в плей-офф. Причем до матча сложилась такая ситуация, что даже успех не гарантировал нам второе итоговое место. Многое еще зависело от того, как сыграют в параллельном поединке Финляндия и Франция.

В стартовом составе украинцев особых неожиданностей не было. Практически все сильнейшие на данный момент игроки, за исключением травмированных, вышли на зеленый газон. Сразу было видно, что команда очень серьезно настроилась на эту встречу и уже на 5-й минуте гости создали свой первый опасный момент в матче. Это Малиновский на чужой половине поля отобрал мяч у соперника, продвинулся немного вперед и сильно пробил из-за пределов штрафной площади - мяч просвистел рядом с левой боковой штангой.

Хозяева поля при поддержке местных болельщиков старались действовать на контратаках. Одна из них на 11-й минуте получилась достаточно острой, однако после навеса с левого фланга, Бущан сыграл надежно, перехватив мяч в своей вратарской площадке. А буквально через минуту Зинченко отважился на удар издали и снова, как и в эпизоде с Малиновским, мяч пролетел вблизи теперь уже правой стойки ворот.

Украинцы продолжали играть активно и на 20-й минуте Соболь на левом фланге удачно оторвался от оппонента и сделал опасный прострел во вратарскую площадку, куда вбегал Яремчук. Нашему форварду не хватило каких-то сантиметров, чтобы подправить мяч в ворота. Спустя четыре минуты Роман пробивал метров с шести, находясь чуть левее, но здесь удачно сыграл знакомый нам по выступлению за «Зарю» голкипер Василь.

Далее команды обменялись неплохими ударами, впрочем они оказались неточными. У боснийцев с лету из пределов штрафной площади бил Демирович, а у нас, опять-таки издали, не попал в ворота Ярмоленко.

После этого игра успокоилась и аж до последней минуты первого тайма на поле ничего особенного не происходило. Зато перед самым перерывом после розыгрыша углового футболисты Боснии и Герцеговины едва не открыли счет. Головой с линии вратарской пробивал Хаджикадунич и Бущак в прыжке сумел достать мяч летевший в левый от него нижний угол ворот. От руки вратаря мяч попал в штангу, от нее снова к сопернику, но затем уже последовал неточный удар.

Вторая половина матча началась с атак гостей. Вроде бы все было неплохо, но до ударов по воротам дело долгое время не доходило. Только на 57-й минуте Яремчуку удалось ворваться в штрафную площадь соперников и пробить. Мяч полетел в сторону от штанги. Но уже через минуту все украинские болельщики вскочили со своих мест. Это Цыганков слева сделал прострел во вратарскую, Ярмоленко сбросил мяч чуть дальше на Зинченко и тот с близкого расстояния забивал уже в пустые ворота.

Счет стал в нашу пользу, но украинская сборная вовсе не собиралась на этом останавливаться, хотя примерно в это же время в поединке Финляндия - Франция отличился Бензема. Дело в том, что забей финны ответный гол, и этого результата нам было бы недостаточно для завоевания путевки в плей-офф.

Впрочем и боснийцы продолжали бороться, несмотря на то, что в турнирном плане эта игра для них ничего не решала. Несколько раз они создавали напряженность у ворот гостей, особенно после розыгрышей угловых. А на 77-й минуте во второй раз в этом матче украинцев по-настоящему выручил Бущан. На этот раз ударом через себя мог забить Превляк.

Окончательно же снял все вопросы относительно результата Довбик на 79-й минуте, который незадолго до этого вышел на замену. Артем от центральной линии поля убежал от защитников, выскочил один на один с Василем и хладнокровно реализовал свой момент. Учитывая, что финны уже проигрывали 0:2, все для нас сложилось так, как нам было необходимо.

Мог, кстати, Довбик отличиться и еще раз, причем снова убежав в одиночку к воротам соперников. Однако, обыграв вратаря, он не сумел пробить защитника, который стоял на линии ворот.

Итак, сборная Украины, выиграв в решающем матче в Зенице у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0, вышла в плей-офф. Теперь нашим футболистам надо еще два раза победить в двух стыковых матчах, чтобы оказаться в финальном турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира. Квалификация. Групповой этап. Группа D. 8-й тур.

Босния и Герцеговина – Украина - 0:2



Зинченко, 58, Довбик, 79



Демирович, 66 – Забарный, 66

Босния и Герцеговина: Василь – Сушич, Ковачевич, Хаджикадунич, Ахмедходжич – Гояк (Симирот, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Прцич (Крунич, 64) – Менало (Превляк, 71), Демирович (Кодро, 80), Стеванович.

Украина: Бущан – Соболь (Шапаренко, 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук, 82) – Цыганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75), Ярмоленко (Караваев, 82).

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА-УКРАИНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C