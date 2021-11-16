Руководство Реала согласилось продлить контракт Модрича

Детали нового соглашения обсудят в ближайшее время

  • 16.11.2021 09:53
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Руководство Реала согласилось продлить контракт Модрича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт 36-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича еще на один сезон.

На данный момент еще ничего не согласовано и не подписано, но руководство «Реала» четко выразило свое желание. Детали нового контракта будут обсуждать ан протяжении следующих недель.

Модрич защищает цвета «Реала» после перехода из «Тоттенхэма» летом 2012 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» 11 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Текущий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €10 миллионов.

Источник — Twitter

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