Модрич завершит карьеру в Реале

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе мадридского клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.
Нынешний контракт Модрича действует до конца текущего сезона. Вскоре 36-летний хорват продлит соглашение еще на год и летом 2023 года повесит бутсы на гвоздь.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.
Источник — Marca
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