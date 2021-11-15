Модрич завершит карьеру в Реале

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе мадридского клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешний контракт Модрича действует до конца текущего сезона. Вскоре 36-летний хорват продлит соглашение еще на год и летом 2023 года повесит бутсы на гвоздь.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.