Модрич завершит карьеру в Реале

Хорватский хавбек продлит контракт еще на год

  • 15.11.2021 21:26
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Модрич завершит карьеру в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе мадридского клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешний контракт Модрича действует до конца текущего сезона. Вскоре 36-летний хорват продлит соглашение еще на год и летом 2023 года повесит бутсы на гвоздь.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.

Источник — Marca

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