ВИДЕО. Сэйв Трубина попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).
Во время игры голкипер украинской команды Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний футболист отразил удар вплотную от Луки Модрича.
Также УЕФА отметил сэйв вратаря «Милана» Чиприана Татарушану в матче с «Порту» (1:1).
🔝 Sensational stops! Who did it best?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021
🇷🇴 Ciprian Tătăruşanu
🇺🇦 Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8
Источник — Sport.ua
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