ВИДЕО. Сэйв Трубина попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).

Во время игры голкипер украинской команды Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний футболист отразил удар вплотную от Луки Модрича.

Также УЕФА отметил сэйв вратаря «Милана» Чиприана Татарушану в матче с «Порту» (1:1).

🔝 Sensational stops! Who did it best?



🇷🇴 Ciprian Tătăruşanu

🇺🇦 Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8