ВИДЕО. Сэйв Трубина попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов

Вратарь «Шахтера» продемонстрировал феноменальную реакцию в игре с «Реалом»

  • 04.11.2021 03:15
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ВИДЕО. Сэйв Трубина попал в топ-2 игрового дня в Лиге чемпионов
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).

Во время игры голкипер украинской команды Анатолий Трубин совершил яркий сэйв. 20-летний футболист отразил удар вплотную от Луки Модрича.

Также УЕФА отметил сэйв вратаря «Милана» Чиприана Татарушану в матче с «Порту» (1:1). 

Источник — Sport.ua

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