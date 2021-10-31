Донна Векич выиграла первый титул с 2017 года

На турнире WTA 250 в Курмайёре состоялся финальный матч.
В поединке за титул Донна Векич из Хорватии (№97 WTA) оказалась сильнее Клары Таусон из Дании (№49 WTA).
Курмайёр. Финал
Донна Векич (Хорватия) – Клара Таусон (Дания) – 7:6(3), 6:2
Отметим, что Векич выиграла первый титул с 2017-го года. Это был ее девятый матч за титул в карьере.
18-летняя Таусон, которую тренирует бывший наставник Даяны Ястремской Оливье Женом, провела свой третий финал на уровне WTA и впервые проиграла.
The wait is OVER 🏆— wta (@WTA) October 31, 2021
🇭🇷 @DonnaVekic is back to winning ways, clinching her first WTA title since 2017 without dropping a single set in Courmayeur!#CourmayeurLadiesOpen pic.twitter.com/ffaILmgAny
Источник — Sport.ua
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