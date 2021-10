Донна Векич выиграла первый титул с 2017 года

На турнире WTA 250 в Курмайёре состоялся финальный матч.



В поединке за титул Донна Векич из Хорватии (№97 WTA) оказалась сильнее Клары Таусон из Дании (№49 WTA).



Курмайёр. Финал

Донна Векич (Хорватия) – Клара Таусон (Дания) – 7:6(3), 6:2



Отметим, что Векич выиграла первый титул с 2017-го года. Это был ее девятый матч за титул в карьере.



18-летняя Таусон, которую тренирует бывший наставник Даяны Ястремской Оливье Женом, провела свой третий финал на уровне WTA и впервые проиграла.

The wait is OVER 🏆



🇭🇷 @DonnaVekic is back to winning ways, clinching her first WTA title since 2017 without dropping a single set in Courmayeur!#CourmayeurLadiesOpen pic.twitter.com/ffaILmgAny