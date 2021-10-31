Донна Векич выиграла первый титул с 2017 года

Хорватка стала лучшей на соревнованиях в Италии

  • 31.10.2021 20:38
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Донна Векич выиграла первый титул с 2017 года
© WTA. Клара Таусон и Донна Векич

На турнире WTA 250 в Курмайёре состоялся финальный матч.
 
В поединке за титул Донна Векич из Хорватии (№97 WTA) оказалась сильнее Клары Таусон из Дании (№49 WTA).
 
Курмайёр. Финал
Донна Векич (Хорватия) – Клара Таусон (Дания) – 7:6(3), 6:2
 
Отметим, что Векич выиграла первый титул с 2017-го года. Это был ее девятый матч за титул в карьере.
 
18-летняя Таусон, которую тренирует бывший наставник Даяны Ястремской Оливье Женом, провела свой третий финал на уровне WTA и впервые проиграла.

Источник — Sport.ua

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