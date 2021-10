Клуж-Напока. Калинина не смогла остановить победную поступь Контавейт

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) завершила борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В 1/4 финала украинка, которая получила восьмой номер посева, проиграла второй сеяной Анетт Контавейт из Эстонии (№14 WTA).



Клуж-Напока. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 3:6, 1:6



Для Калининой это был второй четвертьфинал на турнирах WTA в текущем сезоне. В Будапеште ей удалось дойти до финала.



В следующем раунде Контавейт сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA), которая ранее одолела еще одну украинку Лесю Цуренко.



Для эстонки это уже восьмая победу подряд. Для попадания на Итоговый турнир ей нужна победа на этих соревнованиях.

The Kontaveit train keeps rolling 🚂



Anett is now two wins away!



She beats Anhelina Kalinina and moves to the semifinals in Cluj: 8 wins in a row, 13 indoor wins in a row 👏🏻 pic.twitter.com/Fr0q2VAhHa