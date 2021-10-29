Клуж-Напока. Калинина не смогла остановить победную поступь Контавейт

Украинка без шансов проиграла второму номеру посева

  • 29.10.2021 17:21
  • 735 просмотров
  • 1 комментарий
Клуж-Напока. Калинина не смогла остановить победную поступь Контавейт
© Transylvania Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) завершила борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В 1/4 финала украинка, которая получила восьмой номер посева, проиграла второй сеяной Анетт Контавейт из Эстонии (№14 WTA).
 
Клуж-Напока. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 3:6, 1:6
 
Для Калининой это был второй четвертьфинал на турнирах WTA в текущем сезоне. В Будапеште ей удалось дойти до финала.
 
В следующем раунде Контавейт сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA), которая ранее одолела еще одну украинку Лесю Цуренко
 
Для эстонки это уже восьмая победу подряд. Для попадания на Итоговый турнир ей нужна победа на этих соревнованиях.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    olya403
    olya403, 29.10.2021 17:29
    +5
    так, бідолаха, почала труситися від страху, після того, як зробила брейк. А раптом виграє в самої Контавейт? А ну його, краще посипатися і злитись... Так це виглядало збоку.
    Нема в наших дівчат якось спортивної наглості, тому і зливаються, коли інші, молодші від них, виграють і прогресують. В головах чорт і шо
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