Калинина не смогла обыграть Путинцеву в финале турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) не сумела взять титул на турнире WTA 250 в Будапеште.



В финале украинка проиграла лидеру посева Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA).



Будапешт. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 0:6

Оба сета начинались с брейка от Путинцевой. Но если в первом сете Ангелина нашла в себе силы для борьбы за результат, то во второй – смирилась со своей участью.

По большому счету, особых шансов в этом матче у украинки не было. Было видно, что она слишком устала играть третий турнир подряд, в каждом из которых выходила в финал. Ближе всего к потенциальной интриге Ангелина была в восьмом гейме первого сета, но на больше-меньше все же уступила.

На следующую неделю Калинина заявлена еще и на соревнованиях в польской Гдыне, но с большой долей вероятности там она играть не будет. К примеру, Путинцева уже снялась.



Для Калининой это был дебютный финал на уровне WTA. С понедельника она поднимется на 81-ю позицию в мировом рейтинге, установил личный рекорд.



Путинцева выиграла второй титул в карьере, она станет 35-й в мировой классификации.

Отметим, что у Ангелины прервалась победная серия, которая насчитывала 14 матчей.