Калинина не смогла обыграть Путинцеву в финале турнира в Будапеште

Ангелина проиграла первый финал соревнований WTA в карьере

  • 18.07.2021 19:18
  • 2121 просмотр
  • 13 комментариев
Калинина не смогла обыграть Путинцеву в финале турнира в Будапеште
© Hungarian GP. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) не сумела взять титул на турнире WTA 250 в Будапеште.
 
В финале украинка проиграла лидеру посева Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). 
 
Будапешт. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 0:6

Оба сета начинались с брейка от Путинцевой. Но если в первом сете Ангелина нашла в себе силы для борьбы за результат, то во второй – смирилась со своей участью.

По большому счету, особых шансов в этом матче у украинки не было. Было видно, что она слишком устала играть третий турнир подряд, в каждом из которых выходила в финал. Ближе всего к потенциальной интриге Ангелина была в восьмом гейме первого сета, но на больше-меньше все же уступила.

На следующую неделю Калинина заявлена еще и на соревнованиях в польской Гдыне, но с большой долей вероятности там она играть не будет. К примеру, Путинцева уже снялась. 
 
Для Калининой это был дебютный финал на уровне WTA. С понедельника она поднимется на 81-ю позицию в мировом рейтинге, установил личный рекорд.
 
Путинцева выиграла второй титул в карьере, она станет 35-й в мировой классификации.

Отметим, что у Ангелины прервалась победная серия, которая насчитывала 14 матчей.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 18.07.2021 20:31
    0
    Vik_77, 18.07.2021 20:10
    Буду тикати,бо ганьбиш нашу спортсменку,при чому не заслужено. То чому маю поважати?
    До чого тут наша спортсменка. Річ йде про тебе,44-річний чолов'яга, а ввічливості, як у трирічної дитини
    Ссылка
    ArsenyPilat
      ArsenyPilat, 18.07.2021 20:20
    -2
    А разве должна была?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 18.07.2021 20:14
    +3
    Олексій Олексієв, 18.07.2021 19:28
    В гругому сеті "попливла" Ангеліна. В основному грала не погано. Набирається досвіду. Перспективна тенісистка. Успіхів їй.
    Она уже лет 5-6 перспективная. Ни в коем случае не хочу обидеть Ангелину, но не хватает ей определенных качеств. Но в топ-50 должна пробиться обязательно! Для этого потенциал есть.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.07.2021 20:10
    +4
    chevars2ukr.net, 18.07.2021 20:02
    Ти жлобенок, мені не тикай
    Буду тикати,бо ганьбиш нашу спортсменку,при чому не заслужено. То чому маю поважати?
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.07.2021 20:04
    -1
    Дивує інше-з якого це дива Калініна йшла таким явним фаворитом....?! Хто розбирається в ставках сьогодні заробив трохи
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 18.07.2021 20:02
    -4
    Vik_77, 18.07.2021 20:00
    Ганьба це ти. Досить рівна гра,можливо,не вистачило досвіду+втома
    Ти жлобенок, мені не тикай
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.07.2021 20:00
    +3
    chevars2ukr.net, 18.07.2021 19:44
    Це не гра, а ганьба. Краще було б Гелі програти американці. Було б зрозуміло, а сьогодні - нема слів. Хоча є один вислів -"Бережи честь змолоду".
    Ганьба це ти. Досить рівна гра,можливо,не вистачило досвіду+втома
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 18.07.2021 19:44
    -10
    Це не гра, а ганьба. Краще було б Гелі програти американці. Було б зрозуміло, а сьогодні - нема слів. Хоча є один вислів -"Бережи честь змолоду".
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.07.2021 19:40
    +5
    Все равно молодец, только мне не совсем понятно что с такой игрой делать на харде
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 18.07.2021 19:39
    +1
    ЗАПИС МАТЧУ https://www.youtube.com/watch?v=Co9XjiZmEqM
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 18.07.2021 19:30
    +1
    З того що бачив, незважаючи на рахунок, була рівна гра. Гра зразка римованої кацапської приказки... яку із зрозумілих причин наводити не стану. Дві класичні "пушерки" - тенісистки без подачі і акцентованого завершального удару - напомилялися за матч стільки, ніби зійшлися які-небудь Коллінз з Ястремською. Калініна виявилась щедрішою і, судячи з усього, у другому сеті перестала грати взагалі.
    Ось такі вони, фінали турнірів ВТА напередодні ОІ
    Ссылка
    Олексій Олексієв
      Олексій Олексієв, 18.07.2021 19:28
    +5
    В гругому сеті "попливла" Ангеліна. В основному грала не погано. Набирається досвіду. Перспективна тенісистка. Успіхів їй.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.07.2021 19:27
    +15
    Ангеліна довгий шлях пройшла, не вистачило зовсім трішки - на фінальний матч. Бажаю відпочити і знов видати довгу переможну серію, але вже з титулом WTA в результаті.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.07.2021 19:27
    +15
    Ангеліна довгий шлях пройшла, не вистачило зовсім трішки - на фінальний матч. Бажаю відпочити і знов видати довгу переможну серію, але вже з титулом WTA в результаті.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.07.2021 19:40
    +5
    Все равно молодец, только мне не совсем понятно что с такой игрой делать на харде
    Ссылка
    Олексій Олексієв
    online
      Олексій Олексієв, 18.07.2021 19:28
    +5
    В гругому сеті "попливла" Ангеліна. В основному грала не погано. Набирається досвіду. Перспективна тенісистка. Успіхів їй.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.07.2021 20:10
    +4
    chevars2ukr.net, 18.07.2021 20:02
    Ти жлобенок, мені не тикай
    Буду тикати,бо ганьбиш нашу спортсменку,при чому не заслужено. То чому маю поважати?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 18.07.2021 20:14
    +3
    Олексій Олексієв, 18.07.2021 19:28
    В гругому сеті "попливла" Ангеліна. В основному грала не погано. Набирається досвіду. Перспективна тенісистка. Успіхів їй.
    Она уже лет 5-6 перспективная. Ни в коем случае не хочу обидеть Ангелину, но не хватает ей определенных качеств. Но в топ-50 должна пробиться обязательно! Для этого потенциал есть.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.07.2021 20:00
    +3
    chevars2ukr.net, 18.07.2021 19:44
    Це не гра, а ганьба. Краще було б Гелі програти американці. Було б зрозуміло, а сьогодні - нема слів. Хоча є один вислів -"Бережи честь змолоду".
    Ганьба це ти. Досить рівна гра,можливо,не вистачило досвіду+втома
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 18.07.2021 19:39
    +1
    ЗАПИС МАТЧУ https://www.youtube.com/watch?v=Co9XjiZmEqM
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 18.07.2021 19:30
    +1
    З того що бачив, незважаючи на рахунок, була рівна гра. Гра зразка римованої кацапської приказки... яку із зрозумілих причин наводити не стану. Дві класичні "пушерки" - тенісистки без подачі і акцентованого завершального удару - напомилялися за матч стільки, ніби зійшлися які-небудь Коллінз з Ястремською. Калініна виявилась щедрішою і, судячи з усього, у другому сеті перестала грати взагалі.
    Ось такі вони, фінали турнірів ВТА напередодні ОІ
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 18.07.2021 20:31
    0
    Vik_77, 18.07.2021 20:10
    Буду тикати,бо ганьбиш нашу спортсменку,при чому не заслужено. То чому маю поважати?
    До чого тут наша спортсменка. Річ йде про тебе,44-річний чолов'яга, а ввічливості, як у трирічної дитини
    Ссылка
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