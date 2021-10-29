Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Румынии

Леся не сумела пробиться в полуфинал соревнований в Клуж-Напоке

  • 29.10.2021 16:05
  • 652 просмотра
  • 4 комментария
Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) завершила борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В 1/4 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции (№99 WTA).
 
Клуж-Напока. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 2:6, 6:3, 3:6
 
Это была четвертая встреча теннисисток, Леся проиграла в третий раз.
 
Отметим, что Цуренко впервые в сезоне вошла в восьмерку лучших на турнире WTA. 
 
В следующем раунде Петерсон сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 29.10.2021 16:21
    +1
    Александр Науменко, 29.10.2021 16:15
    Стає зрозуміло що на першу сотню Леся вже не тягне.
    Вже? Леся два года в лучшем случае после 1-2 игр снималась по здоровью! А сейчас показывает вполне не плохую игру. Арсенал конечно у Леси скудный, но в её возрасте стиль игры уже, понятное дело, не изменится
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    Spectra
    Spectra, 29.10.2021 16:10 (изменен)
    +1
    Молодец Леся! Хороший провела турнир, не снялась боролась до конца, жаль до сотки не дошла, но щяс ей это цель не по силам!
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    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 29.10.2021 16:32
    0
    От і дійшли наші дівчата до свого максимуму.
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    Александр Науменко
    Александр Науменко, 29.10.2021 16:15
    0
    Стає зрозуміло що на першу сотню Леся вже не тягне.
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