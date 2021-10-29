Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) завершила борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В 1/4 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции (№99 WTA).
Клуж-Напока. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 2:6, 6:3, 3:6
Это была четвертая встреча теннисисток, Леся проиграла в третий раз.
Отметим, что Цуренко впервые в сезоне вошла в восьмерку лучших на турнире WTA.
В следующем раунде Петерсон сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.