Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) завершила борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В 1/4 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции (№99 WTA).



Клуж-Напока. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 2:6, 6:3, 3:6



Это была четвертая встреча теннисисток, Леся проиграла в третий раз.



Отметим, что Цуренко впервые в сезоне вошла в восьмерку лучших на турнире WTA.



В следующем раунде Петерсон сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).