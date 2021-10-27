Эйбар объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной Испании

«Эйбар» объявил о переходе 36-летнего экс-нападающего сборной Испании Фернандо Льоренте. Игрок перешел в клуб, который выступает в Сегунде, на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе».
Agreement in principle for the signing of Fernando Llorente @llorentefer19 https://t.co/haKhqs1Yh2— SD Eibar 🇺🇸🇬🇧 (@SDEibarEN) October 27, 2021
Ранее игрок также выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Ювентус», «Севилью», «Атлетик» и «Басконию».
Источник — ФК Эйбар
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