Эйбар объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной Испании

Фернандо Льоренте перебрался в клуб Сегунды на правах свободного агента

  • 27.10.2021 18:11
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Эйбар объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Льоренте

«Эйбар» объявил о переходе 36-летнего экс-нападающего сборной Испании Фернандо Льоренте. Игрок перешел в клуб, который выступает в Сегунде, на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе».

Ранее игрок также выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Ювентус», «Севилью», «Атлетик» и «Басконию».

Источник — ФК Эйбар

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