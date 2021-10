Эйбар объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной Испании

«Эйбар» объявил о переходе 36-летнего экс-нападающего сборной Испании Фернандо Льоренте. Игрок перешел в клуб, который выступает в Сегунде, на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе».

Agreement in principle for the signing of Fernando Llorente @llorentefer19 https://t.co/haKhqs1Yh2