Испания31 октября 2024, 02:59 | Обновлено 31 октября 2024, 03:19
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ВИДЕО. Жирона, Севилья и Сельта вышли в 1/32 финала Кубка Испании
Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы
31 октября 2024, 02:59 | Обновлено 31 октября 2024, 03:19
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Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.
Жирона, Севилья и Сельта одержали уверенные победы и вышли в 1/32 финала.
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Эстремадурой (4:0) из-за травмы.
Кубок Испании. 1/64 финала, 30 октября
- Эуропа – Альбасете – 2:1
- Ибиса Ислас Питиусас – Химнастик – 1:2
- Лос Росас – Севилья – 0:3
- Олот – Кордоба – 1:1 (пен. 4:3)
- Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2
- Беасайн – Картахена – 0:1
- Бергантиньос – Марбелья – 1:2
- Лангрео – Ориуэла – 1:2 (д.в.)
- Мостолес – Бургос – 2:5
- Бадалона Футур – Уэска – 0:2
- Эскобедо – Понферрадина – 0:0 (пен. 4:5)
- Кортес – Гранада – 0:2
- Ларедо – Еклано – 0:6
- Логроньес – Эйбар – 1:0 (д.в.)
- Льеида – Баракальдо – 1:3
- Нумансия – Спортинг Хихон – 0:1
- Саламанка – Алькоркон – 1:0
- Сант-Андреу – Мирандес – 2:1
- Утебо – Унионистас де Саламанка – 0:4
- Хувентуд Торремолінос – Самора – 1:2
- Касереньо – Химнастика Сеговиана – 2:1 (д.в.)
- Кория – Эльче – 0:3
- Конкенсе – УД Ибиса – 1:0
- Агилас – Кастельон – 0:1
- Эстремадура – Жирона – 0:4
- Сан-Себастьян Реес – Альмерия – 1:2
- УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5
- Атлетико Пасо – Эльденсе – 0:1
Видеообзоры матчей
Лос Росас – Севилья – 0:3
Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2
Эстремадура – Жирона – 0:4
УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5
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