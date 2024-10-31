Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жирона, Севилья и Сельта вышли в 1/32 финала Кубка Испании
Испания
31 октября 2024, 02:59 | Обновлено 31 октября 2024, 03:19
15
0

ВИДЕО. Жирона, Севилья и Сельта вышли в 1/32 финала Кубка Испании

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы

31 октября 2024, 02:59 | Обновлено 31 октября 2024, 03:19
15
0
ВИДЕО. Жирона, Севилья и Сельта вышли в 1/32 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Жирона, Севилья и Сельта одержали уверенные победы и вышли в 1/32 финала.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Эстремадурой (4:0) из-за травмы.

Кубок Испании. 1/64 финала, 30 октября

  • Эуропа – Альбасете – 2:1
  • Ибиса Ислас Питиусас – Химнастик – 1:2
  • Лос Росас – Севилья – 0:3
  • Олот – Кордоба – 1:1 (пен. 4:3)
  • Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2
  • Беасайн – Картахена – 0:1
  • Бергантиньос – Марбелья – 1:2
  • Лангрео – Ориуэла – 1:2 (д.в.)
  • Мостолес – Бургос – 2:5
  • Бадалона Футур – Уэска – 0:2
  • Эскобедо – Понферрадина – 0:0 (пен. 4:5)
  • Кортес – Гранада – 0:2
  • Ларедо – Еклано – 0:6
  • Логроньес – Эйбар – 1:0 (д.в.)
  • Льеида – Баракальдо – 1:3
  • Нумансия – Спортинг Хихон – 0:1
  • Саламанка – Алькоркон – 1:0
  • Сант-Андреу – Мирандес – 2:1
  • Утебо – Унионистас де Саламанка – 0:4
  • Хувентуд Торремолінос – Самора – 1:2
  • Касереньо – Химнастика Сеговиана – 2:1 (д.в.)
  • Кория – Эльче – 0:3
  • Конкенсе – УД Ибиса – 1:0
  • Агилас – Кастельон – 0:1
  • Эстремадура – Жирона – 0:4
  • Сан-Себастьян Реес – Альмерия – 1:2
  • УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5
  • Атлетико Пасо – Эльденсе – 0:1

Видеообзоры матчей

Лос Росас – Севилья – 0:3

Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2

Эстремадура – Жирона – 0:4

УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5

По теме:
Брайтон – Ливерпуль – 2:3. Нервная концовка. Видео голов и обзор
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:1. Терапия от шпор. Видео голов и обзор
МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор
Кубок Испании по футболу Севилья Сельта Жирона видео голов и обзор Виктор Цыганков Леганес Альбасете Ибица Химнастик Таррагона Кордова Картахена Марбелья Ориуэла Бургос Уэска Понферрадина Гранада Логроньес Эйбар Льейда Эспортиу Нумансия Спортинг Хихон Алькоркон Мирандес Касереньо Эльче Кастельон Эльденсе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»
Футбол | 31 октября 2024, 01:31 0
Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»
Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины «Верес» обыграл «Оболонь» 2:1

Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2024, 18:10 84
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины

Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова

Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Футбол | 30.10.2024, 22:07
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30.10.2024, 13:49
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Футбол | 30.10.2024, 19:03
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
ФОТО. Вы не поверите, с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите, с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем