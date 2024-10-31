ВИДЕО. Жирона, Севилья и Сельта вышли в 1/32 финала Кубка Испании

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Жирона, Севилья и Сельта одержали уверенные победы и вышли в 1/32 финала.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Эстремадурой (4:0) из-за травмы.

Кубок Испании. 1/64 финала, 30 октября

Эуропа – Альбасете – 2:1

Ибиса Ислас Питиусас – Химнастик – 1:2

Лос Росас – Севилья – 0:3

Олот – Кордоба – 1:1 (пен. 4:3)

Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2

Беасайн – Картахена – 0:1

Бергантиньос – Марбелья – 1:2

Лангрео – Ориуэла – 1:2 (д.в.)

Мостолес – Бургос – 2:5

Бадалона Футур – Уэска – 0:2

Эскобедо – Понферрадина – 0:0 (пен. 4:5)

Кортес – Гранада – 0:2

Ларедо – Еклано – 0:6

Логроньес – Эйбар – 1:0 (д.в.)

Льеида – Баракальдо – 1:3

Нумансия – Спортинг Хихон – 0:1

Саламанка – Алькоркон – 1:0

Сант-Андреу – Мирандес – 2:1

Утебо – Унионистас де Саламанка – 0:4

Хувентуд Торремолінос – Самора – 1:2

Касереньо – Химнастика Сеговиана – 2:1 (д.в.)

Кория – Эльче – 0:3

Конкенсе – УД Ибиса – 1:0

Агилас – Кастельон – 0:1

Эстремадура – Жирона – 0:4

Сан-Себастьян Реес – Альмерия – 1:2

УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5

Атлетико Пасо – Эльденсе – 0:1

Видеообзоры матчей

Лос Росас – Севилья – 0:3

Сьюдад де Лусена – Леганес – 1:2

Эстремадура – Жирона – 0:4

УД Сан-Педро – Сельта Виго – 1:5