Сын Зидана перешел в клуб, который вылетел из Ла Лиги

Испанская «Гранада» официально сообщила о подписании Люки Зидана, сына легендарного Зинедина Зидана. Контракт с 26-летним французским голкипером рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Эйбар» получил за своего игрока 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне на счету Люки Зидана 42 матча в Сегунде за «Эйбар», в которых он пропустил 48 голов и 12 раз отстоял «на ноль». «Эйбар» финишировал третьим в Сегунде, но не смог повыситься в классе через плей-офф. «Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.