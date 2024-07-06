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Испания
06 июля 2024, 15:38 | Обновлено 06 июля 2024, 15:49
424
0

Сын Зидана перешел в клуб, который вылетел из Ла Лиги

Люка Зидан будет защищать цвета «Гранады»

06 июля 2024, 15:38 | Обновлено 06 июля 2024, 15:49
424
0
Сын Зидана перешел в клуб, который вылетел из Ла Лиги
ФК Гранада

Испанская «Гранада» официально сообщила о подписании Люки Зидана, сына легендарного Зинедина Зидана. Контракт с 26-летним французским голкипером рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Эйбар» получил за своего игрока 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне на счету Люки Зидана 42 матча в Сегунде за «Эйбар», в которых он пропустил 48 голов и 12 раз отстоял «на ноль». «Эйбар» финишировал третьим в Сегунде, но не смог повыситься в классе через плей-офф. «Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.

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Лука Зидан Гранада Эйбар трансферы
Олег Дидух Источник: ФК Гранада
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