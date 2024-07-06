Сын Зидана перешел в клуб, который вылетел из Ла Лиги
Люка Зидан будет защищать цвета «Гранады»
Испанская «Гранада» официально сообщила о подписании Люки Зидана, сына легендарного Зинедина Зидана. Контракт с 26-летним французским голкипером рассчитан на три года – до лета 2027 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Эйбар» получил за своего игрока 500 тысяч евро.
В прошлом сезоне на счету Люки Зидана 42 матча в Сегунде за «Эйбар», в которых он пропустил 48 голов и 12 раз отстоял «на ноль». «Эйбар» финишировал третьим в Сегунде, но не смог повыситься в классе через плей-офф. «Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.
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