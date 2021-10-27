Наталья ЗИНЧЕНКО: «У испанок 1 неточный пас из 30, а у нас – 10 из 15»

Коуч женской сборной пояснила поражение от Испании в квалификации ЧМ

  • 27.10.2021 04:32
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Наталья ЗИНЧЕНКО: «У испанок 1 неточный пас из 30, а у нас – 10 из 15»
© УАФ. Наталья Зинченко

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко прокомментировала поражение от Испании (0:6) в матче квалификации женского ЧМ-2023:

– Трудно после такой игры что-либо комментировать. К сожалению, мы пропустили быстрый гол. Мы настраивали девушек на то, чтобы сбить темп соперника в первые 15–20 минут, но не получилось. Нелогичный гол пропустили, потеряв игрока в середине. Второй мяч также пока непонятен. В перерыве хотели сделать коррективы. Во втором тайме девушки вышли на поле целеустремленными, агрессивными, создавали моменты. Но третий гол, думаю, все решил.

– Ольга Овдийчук после матча сказала, что первый тайм должен был завершиться со счетом 0:0, поскольку были забиты не очень логические мячи. В первой половине мы справлялись со сборной Испании по структуре и организации игры?

– Я думаю, что девушки правы, ведь голы нелогичны. У нас получалось быстро перемещаться по ширине. У испанок было практически шесть нападающих, они пытались оказать численное преимущество на флангах. Сначала мы справились, но была передача с фланга, потеряли игрока и концентрацию, пропустили несложный гол.

Такие голы бывают. Мы не бросили играть, работали, старались. Девушки молодцы, хочу их поблагодарить, ведь все боролись, было заметно желание. Во втором тайме мы даже где-то прессинговали. Понятно, что при потерях испанки сразу использовали свободные зоны. У них команда сыграна, восемь игроков из «Барселоны». Они постоянно выступают одним составом, стараются действовать в одно-два касания. У нас, к сожалению, возникали проблемы в обороне, когда мы раскрывались.

– Будете ли вы в будущем вносить изменения в стартовый состав? Какие будут кадровые выводы?

– У нас есть 23 равноценных игрока, которые могут как сыграть в стартовом составе, так и выйти на замену. Следующая игра у нас в Шотландии, будем отталкиваться от соперника, от своих задач. Следующие матчи во многом будут важными. У нас два поединка на выезде, потом два дома. Есть небольшое преимущество. Нужно сейчас брать максимум очков, чтобы весной сражаться за второе место.

– Сейчас в Украине создают новые женские футбольные клубы. Вы следите за девушками, которые там выступают? Может быть, в сборной будут новые имена?

– Да, у нас в списке есть игроки из сборной U-19, которая встречается с Австрией. Мы приняли решение отпустить девушек в эту команду, поскольку там свои задачи и очень сложная группа. На следующий сбор мы не успеваем с визами, но в будущем они, конечно, будут приезжать к нам. Тогда у нас будет гораздо больший кадровый выбор. Есть девушки в Кривбассе, Шахтере. Главное, чтобы было больше украинок, чтобы они играли в чемпионате. Думаю, с каждым годом будет расти уровень как чемпионата, так и сборной.

– Как оцените игру девушек в атаке? Что нужно нашей команде, чтобы научиться преодолевать такой уровень прессинга, как создаваемый испанками?

– Были хорошие выходы, но без завершения. Я думаю, это из-за психологии, страха. Желания много, девушки настраиваются, но после выхода на поле видят перед собой топ-футболисток... Где-то была неуверенность в том, что мы способны обыграть соперниц один в один, пробить, убежать, выиграть борьбу. Сегодня много говорилось о борьбе и единоборстве. К сожалению, пока в этом компоненте испанки имеют большое преимущество.

Мы отбирали мяч, но они сразу же его возвращали. Нам было сложно в плане быстроты мышления. Соперницы отбирали мяч и отдавали вперед, ведь мы не могли его отдать вперед, поскольку не имели времени подумать. Возможно, у нас не было такой технической оснастки, чтобы отдавать мяч в свободные зоны, переходить на скорости в атаку. Если у испанок из 30 передач неточно только одна, то у нас – 10 из 15. Это очень важная составляющая, поскольку без мяча тяжело играть.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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