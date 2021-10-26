Впервые в истории уступили. Сборная Украины дала увезти победу испанкам

Во втором матче отбора к женскому ЧМ подопечные Зинченко сыграли прогнозируемо

  • 26.10.2021 18:52
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  • 1 комментарий
Впервые в истории уступили. Сборная Украины дала увезти победу испанкам
© УАФ

Женская сборная Украины в Коваливке играла второй матч отбора к ЧМ-2023. В предыдущем была разгромлена сборная Фарерских островов - 4:0. На такой же результат с испанками позволяла надеяться только история встреч - команды ранее играли дважды и дважды сильнее были украинки, причем обе игры закончились со счетом 2:1.

Что повторения такого результата не будет, стало ясно уже в первом тайме. Сперва Путельяс удачно добила мяч в наши ворота после отскока, а на 22 минуте Исаса, делая пас, случайно записала на свой счет гол - мимо мяча, что катился в створ, синхронно махнули наши вратарь с защитницей и форвард гостей.

Во втором тайме игра вроде улучшилась, было несколько моментов, но только сначала. А в конце игры украинки сникли и позволили соперницам отличиться еще четыре разапосле грубых обрезок.

Феноменальная Испания забила двадцать три раза в трех матчах, а наша сборная будет ждать ноября, чтобы брать свои очки в матче с Шотландией.

 Отбор на ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Группа В.

Украина - Испания - 0:6.

 Путельяс, 9, Исаса, 33, 82 Эйсагирре, 68, Апанащенко, 85 (аг), Редондо, 90+6.

 Химич, 38 - Мария Леон, 45.

Украина: Санина - Корсун, Кравец, Апанащенко, Шматко, Басанская (Петрик, 89) - Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89) - Козлова (Шевчук, 83).

Испания: Паньос - Перейра, Паредес, Мария Леон (Уахаби, 58) - Бонматти (Герреро, 79), Гихарро, Путельяс - Латорре (Баттлье, 58), дель Кастильо (Эйсагирре, 58)  - Исаса, Эрмосо (Редондо, 72).

Арбитр: Галия Эчева (Болгария).

Стадион: «Колос» (Коваливка, Украина).

УКРАИНА - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 26.10.2021 19:11
    0
    как-то не вяжется фраза "впервые дали увезти победу" со счетом 0:6
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