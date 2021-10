Умер президент и экс-тренер Рейнджерс

«Рейнджерс» официально сообщил о смерти президента клуба Уолтера Смита. Ему было 73 года.

Смит более известен как один из самых успешных тренеров в истории «Рейнджерс». Он возглавлял команду в 1991 – 1998 и 2007 – 2011 годах, и выиграл с командой 10 чемпионатов и 5 Кубков Шотландии. В 2008 году довел «Рейнджерс» до финала Кубка УЕФА.

Также Смит тренировал «Эвертон» (1998 – 2002 годы) и сборную Шотландии (2004 – 2007).

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN