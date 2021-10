УЕФА и КОНМЕБОЛ создают новый трофей. Аргентина и Италия разыграют титул

КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о создании нового трофея, обладателя которого определит матч между лучшими сборными конфедераций.

В июне 2022 года за первый такой титул с рабочим названием Евро-Американский кубок сыграют сборные Италии, действующий чемпион Европы 2020, и Аргентины, обладатель Копа Америка 2021.

Официально место проведения встречи пока не определено. Поединок может пройти в Неаполе в память о Диего Марадоне.

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки 2021, переиграв в финале сборную Бразилии (1:0).

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы 2020, выиграв в серии пенальти финал против команды Англии (1:1, пен 3:2).

Italia and Argentina will play against each other in June 2022. Conmebol announced the agreement with UEFA for the new Copa EuroAmerica - the stadium is still to be decided. 🏆🇮🇹🇦🇷



Champions of Europe and South America will meet in this new special match. pic.twitter.com/HRtKjEXhw9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2021

⚽ #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.



🤝 The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 28, 2021