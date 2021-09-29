ВИДЕО. Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в основном составе на матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Для португальца это 178 матч в главном еврокубковом турнире. Роналду обошел Икера Касильяса и вышел на чистое первое место по количеству игр в ЛЧ.
Кроме того, Роналду владеет рекордом по количеству голов в Лиге чемпионов (135).
✅ Most Champions League appearances— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021
✅ Most Champions League goals in history
👕1⃣7⃣8⃣ Cristiano Ronaldo sets new competition record after surpassing Iker Casillas 👏 @Cristiano | #UCL
Источник — Sport.ua
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