ВИДЕО. Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Сыграл 178 матчей

  • 29.09.2021 22:29
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ВИДЕО. Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в основном составе на матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Для португальца это 178 матч в главном еврокубковом турнире. Роналду обошел Икера Касильяса и вышел на чистое первое место по количеству игр в ЛЧ.

Кроме того, Роналду владеет рекордом по количеству голов в Лиге чемпионов (135).
 

Источник — Sport.ua

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