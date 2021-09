ВИДЕО. Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел в основном составе на матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Для португальца это 178 матч в главном еврокубковом турнире. Роналду обошел Икера Касильяса и вышел на чистое первое место по количеству игр в ЛЧ.

Кроме того, Роналду владеет рекордом по количеству голов в Лиге чемпионов (135).



