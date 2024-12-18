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  4. Защитник сборной Украины получил награду от болельщиков в Англии
Англия
18 декабря 2024, 19:52 |
1347
1

Защитник сборной Украины получил награду от болельщиков в Англии

Илью Забарного признали лучшим игроком матча против «Вест Хэма»

18 декабря 2024, 19:52 |
1347
1
Защитник сборной Украины получил награду от болельщиков в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный признан болельщиками лучшим игроком матча против «Вест Хэма» (1:1).

Забарный в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги против «молотобойцев» сделал 77% точных передач (41 из 53), выиграл 3 верховые борьбы и дважды заблокировал удары соперника.

В итоге «Борнмут» и «Вест Хэм» разошлись миром.

Илья Забарный в этом сезоне провел за английский клуб 16 матчей. Пока результативными действиями не отличался. Имеет в своем активе 2 желтые карточки.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Александр Поляк
Без допов,парень показывает футбол
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