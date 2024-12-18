Англия18 декабря 2024, 19:52 |
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Защитник сборной Украины получил награду от болельщиков в Англии
Илью Забарного признали лучшим игроком матча против «Вест Хэма»
18 декабря 2024, 19:52 |
1347
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22-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный признан болельщиками лучшим игроком матча против «Вест Хэма» (1:1).
Забарный в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги против «молотобойцев» сделал 77% точных передач (41 из 53), выиграл 3 верховые борьбы и дважды заблокировал удары соперника.
В итоге «Борнмут» и «Вест Хэм» разошлись миром.
Илья Забарный в этом сезоне провел за английский клуб 16 матчей. Пока результативными действиями не отличался. Имеет в своем активе 2 желтые карточки.
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