ФОТО. Новый мем! Недовольное лицо Месси, когда его заменил Почеттино

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на 76-й минуте матча Лиги 1 против «Лиона» (2:1) был заменен на Ашрафа Хакими.

Уходя с поля, аргентинский форвард отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

Месси явно не понравилось решение наставника, и он сделал крайне недовольное лицо.

В соцсетях выражение лица Месси уже стало новым мемом.

Messi’s reaction to Mauricio Pochettino after being subbed off tonight for PSG 😬😬 pic.twitter.com/Qbsm9IUi6y

Увольте Почеттино. Этот парень не может даже управлять U16, не говоря о Месси.

Get Pochettino out. This guy shouldn’t even be managing the U16’s, let alone Messi. pic.twitter.com/3qyu5T9RA6