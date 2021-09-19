6-й тур
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Недовольство Месси, гол Неймара, ассист Мбаппе. ПСЖ вырвал победу у Лиона

Решающий гол для парижан на 90+4 минуте забил Мауро Икарди

  • 19.09.2021 23:47
  • 2465 просмотров
  • 17 комментариев
Недовольство Месси, гол Неймара, ассист Мбаппе. ПСЖ вырвал победу у Лиона
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1.

Хозяева пропустили на 54-й минуте, гол забил Лукас Пакета. Парижане отыгрались спустя 12 минут, когда с пенальти отличился Неймар.

На 76-й минуте форвард «ПСЖ» Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими, и явно был очень недоволен решением главного тренера Маурисио Почеттино.

Победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции (18 очков после 6 матчей).

Лига 1. 6-й тур

«ПСЖ»  «Лион»  2:1

Голы: Неймар, 66 (пен), Икарди, 90+3 – Лукас Пакета, 54.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 86), Гейе, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82), Неймар, Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Какере, Лукас Пакета (Кейта, 86), Гимарайнс, Шакири (Шерки, 79), Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).

Предупреждения: Ди Мария, 6. Маркиньюс, 67. Антони Лопеш, 80. Нуну Мендеш, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

19 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mr.Budd
    Mr.Budd, 20.09.2021 01:40
    0
    Наконец-то есть возможность чекнуть, кто на самом деле король футбола прошедших 15 лет
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:33
    0
    vishu, 20.09.2021 01:30
    фак, а чому я взагалі спілкуюся з людиною, яка з ніком укрнет, але при цьому українською мені не пише?
    отож бувайте
    ну вот, по сути спора свою точку ты отстоять абсолютно не можешь, твой единственный аргумент - "месси всегда должен быть на поле" просто смешон, так что ты быстренько перешёл на языковой вопрос, при том что я пишу на том языке, на котором хочу, это тебе так, на будущёё
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:30
    -1
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:28
    Я тебе ещеё раз говорю - месси был заменён и команда без него забила победный гол и победила, какие к тренеру вопросы?
    фак, а чому я взагалі спілкуюся з людиною, яка з ніком укрнет, але при цьому українською мені не пише?
    отож бувайте
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:28
    -2
    дивився матч ПСЖ проти Брюгге у ЛЧ - Почеттіно фіговий тренер абсолютно, тактики на полі 0, гнучкості тактичної теж. всі його надії на те, що топ-трійка атаки щось придумає. це не тренер для топ-клубу. ПСЖ з таким тренером перемога в ЛЧ не світить.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:28
    0
    vishu, 20.09.2021 01:26
    гравець, який замінив Лео, не зробив для перемоги своєї команди нічого корисного. тоді як Лео був одним з кращих на полі майже весь матч. різницю бачите?
    вчора Мойєс у ВХ зробив "топ-заміну", коли випустив чувака спецом щоб той пенальті пробив, яке заробив Ярмола. і той вдарив відверто фігово, в результаті його команда програла, а могла вирвати нічию. такі заміни лише шкодять команді.
    Я тебе ещеё раз говорю - месси был заменён и команда без него забила победный гол и победила, какие к тренеру вопросы?
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:26
    -1
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:23
    В итоге команда без него победила, заработала 3 очка, победный гол забил игрок, вышедший с замены, так что к тренеру никаких вопросов. В отличии от месси, который не пожал ему руку, когда тот протянул.
    гравець, який замінив Лео, не зробив для перемоги своєї команди нічого корисного. тоді як Лео був одним з кращих на полі майже весь матч. різницю бачите?
    вчора Мойєс у ВХ зробив "топ-заміну", коли випустив чувака спецом щоб той пенальті пробив, яке заробив Ярмола. і той вдарив відверто фігово, в результаті його команда програла, а могла вирвати нічию. такі заміни лише шкодять команді.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:23
    -1
    vishu, 20.09.2021 01:20
    ні, не нормальна. але й міняти одного з двох кращих футболістів у світі - теж ненормально. Крістіна, приміром, так само поводиться, коли його міняють.
    це такий гравець, який може будь-коли щось корисне для своєї команди на полі придумати. і такі гравці мають бути на полі від свистка і до свистка
    В итоге команда без него победила, заработала 3 очка, победный гол забил игрок, вышедший с замены, так что к тренеру никаких вопросов. В отличии от месси, который не пожал ему руку, когда тот протянул.
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:20
    -1
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:16
    Так месси неприкасаемый что ли? Его нельзя менять или как? Любая его замена - и он обижен и не жмёт тренеру руку, когда тот протягивает, это нормальное поведение для футболиста, который не забивает и не ассистирует?
    ні, не нормальна. але й міняти одного з двох кращих футболістів у світі - теж ненормально. Крістіна, приміром, так само поводиться, коли його міняють.
    це такий гравець, який може будь-коли щось корисне для своєї команди на полі придумати. і такі гравці мають бути на полі від свистка і до свистка
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:17
    -1
    Philip J. Fry, 20.09.2021 01:03
    тільки от "тащив" він проти аутсайдерів і середняків лаліги, а у по справжньому важливих матчах ЛЧ зникав.
    скажіть це тим збірним, проти яких грав Лео у Кубку Америки, де він практично соло зробив Аргентину чемпіоном. статистику його за турнір гляньте.
    краще б займалися чимось корисним, ніж тут таку єресь писали.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 20.09.2021 01:16 (изменен)
    -1
    vishu, 20.09.2021 01:13
    а нічого, що в нього одна з найвищих оцінок по результатам матчу серед гравців обох команд? єрунду тотально-ідіотичну пишете. 3 ресурси різні глянув, по оцінкам за гру крос просто, краще в ПСЖ зіграли тільки Неймар та Мбаппе. і то лише тому, що кожен з обох зробили гол та асист. якби Лео забив би - був би він кращий в матчі. а так у двох останніх матчах не щастить, виручала перекладина, наприклад.
    Так месси неприкасаемый что ли? Его нельзя менять или как? Любая его замена - и он обижен и не жмёт тренеру руку, когда тот протягивает, это нормальное поведение для футболиста, который не забивает и не ассистирует?
    Ссылка
    vishu
    vishu, 20.09.2021 01:13
    -3
    ukrnet1245, 20.09.2021 00:53
    Тренер решает кого заменять, а кого нет. Очень некрасиво со стороны Месси не пожать тренеру руку. Во втором тайме он действительно был незаметен.
    а нічого, що в нього одна з найвищих оцінок по результатам матчу серед гравців обох команд? єрунду тотально-ідіотичну пишете. 3 ресурси різні глянув, по оцінкам за гру крос просто, краще в ПСЖ зіграли тільки Неймар та Мбаппе. і то лише тому, що кожен з обох зробили гол та асист. якби Лео забив би - був би він кращий в матчі. а так у двох останніх матчах не щастить, виручала перекладина, наприклад.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 20.09.2021 01:03
    0
    zhyr, 20.09.2021 00:59
    Тільки от йшли з команди Хаві, Інєста і інші "товарищи", а Мессі все так же багато забивав і віддавав передач.
    тільки от "тащив" він проти аутсайдерів і середняків лаліги, а у по справжньому важливих матчах ЛЧ зникав.
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 20.09.2021 01:01
    -3
    StringerBell, 20.09.2021 00:31
    Как сказал когдато тренер Атлетико Диего Симеоне, «Вы можете взять Криштиану Роналду на войну, и он выиграет ее для вас в одиночку, а для Лионеля Месси вам нужно привести всех его товарищей по команде, чтобы он действительно мог что-то сделать» .
    Как может Роналду в одиночку выиграть матч, если на него играет вся команда?
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 20.09.2021 00:59
    -1
    StringerBell, 20.09.2021 00:31
    Как сказал когдато тренер Атлетико Диего Симеоне, «Вы можете взять Криштиану Роналду на войну, и он выиграет ее для вас в одиночку, а для Лионеля Месси вам нужно привести всех его товарищей по команде, чтобы он действительно мог что-то сделать» .
    Тільки от йшли з команди Хаві, Інєста і інші "товарищи", а Мессі все так же багато забивав і віддавав передач.
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 20.09.2021 00:53
    0
    Тренер решает кого заменять, а кого нет. Очень некрасиво со стороны Месси не пожать тренеру руку. Во втором тайме он действительно был незаметен.
    Ссылка
    lizerginnn
    lizerginnn, 20.09.2021 00:50
    -1
    Гном как всегда. В своем репертуаре. Через полгода выгонят Почетино, чтобы угодить этой цаце.
    Ссылка
    StringerBell
    StringerBell, 20.09.2021 00:31
    +2
    Как сказал когдато тренер Атлетико Диего Симеоне, «Вы можете взять Криштиану Роналду на войну, и он выиграет ее для вас в одиночку, а для Лионеля Месси вам нужно привести всех его товарищей по команде, чтобы он действительно мог что-то сделать» .
    Ссылка
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