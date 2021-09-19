Недовольство Месси, гол Неймара, ассист Мбаппе. ПСЖ вырвал победу у Лиона

В матче 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1.
Хозяева пропустили на 54-й минуте, гол забил Лукас Пакета. Парижане отыгрались спустя 12 минут, когда с пенальти отличился Неймар.
На 76-й минуте форвард «ПСЖ» Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими, и явно был очень недоволен решением главного тренера Маурисио Почеттино.
Победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции (18 очков после 6 матчей).
Лига 1. 6-й тур
«ПСЖ» – «Лион» – 2:1
Голы: Неймар, 66 (пен), Икарди, 90+3 – Лукас Пакета, 54.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 86), Гейе, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82), Неймар, Мбаппе.
«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Какере, Лукас Пакета (Кейта, 86), Гимарайнс, Шакири (Шерки, 79), Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).
Предупреждения: Ди Мария, 6. Маркиньюс, 67. Антони Лопеш, 80. Нуну Мендеш, 89.
Судья: Тюрпен (Франция).
19 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Источник — Sport.ua
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отож бувайте
отож бувайте
вчора Мойєс у ВХ зробив "топ-заміну", коли випустив чувака спецом щоб той пенальті пробив, яке заробив Ярмола. і той вдарив відверто фігово, в результаті його команда програла, а могла вирвати нічию. такі заміни лише шкодять команді.
вчора Мойєс у ВХ зробив "топ-заміну", коли випустив чувака спецом щоб той пенальті пробив, яке заробив Ярмола. і той вдарив відверто фігово, в результаті його команда програла, а могла вирвати нічию. такі заміни лише шкодять команді.
це такий гравець, який може будь-коли щось корисне для своєї команди на полі придумати. і такі гравці мають бути на полі від свистка і до свистка
це такий гравець, який може будь-коли щось корисне для своєї команди на полі придумати. і такі гравці мають бути на полі від свистка і до свистка
краще б займалися чимось корисним, ніж тут таку єресь писали.
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