Недовольство Месси, гол Неймара, ассист Мбаппе. ПСЖ вырвал победу у Лиона

В матче 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1.

Хозяева пропустили на 54-й минуте, гол забил Лукас Пакета. Парижане отыгрались спустя 12 минут, когда с пенальти отличился Неймар.

На 76-й минуте форвард «ПСЖ» Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими, и явно был очень недоволен решением главного тренера Маурисио Почеттино.

Победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции (18 очков после 6 матчей).

Лига 1. 6-й тур

«ПСЖ» – «Лион» – 2:1

Голы: Неймар, 66 (пен), Икарди, 90+3 – Лукас Пакета, 54.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 86), Гейе, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82), Неймар, Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Какере, Лукас Пакета (Кейта, 86), Гимарайнс, Шакири (Шерки, 79), Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).

Предупреждения: Ди Мария, 6. Маркиньюс, 67. Антони Лопеш, 80. Нуну Мендеш, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

19 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».