ПСЖ – Лион. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион».

«Парижане в предыдущем туре чемпионата Франции разгромили на своем поле «Клермон» со счетом 4:0. Затем в матче Лиги чемпионов ПСЖ сыграл вничью 1:1 с «Брюгге». «Лион» в матче Лиги 1 выиграл у «Страсбурга» (3:1), а затем в Шотландии оказался сильнее «Рейнджерса» (2:0).

88 раз встречались между собой эти команды. 26 раз победил «Лион», 36 раз праздновали успех парижане и еще 26 встреч завершились вничью.

Это будет дерби чемпионата Франции. Встретятся команды, которые претендуют на чемпионство в Лиге 1. Но поставлю на победу «ПСЖ». С таким космическим составом парижане должны обыгрывать «Лион», - сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Лион» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».