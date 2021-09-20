В центральном матче 6-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (ПСЖ).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Лион).
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Источник — MEGOGO
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