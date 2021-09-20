Маурисио ПОЧЕТТИНО о замене Месси: «Тренер нужен, чтобы принимать решения»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о замене Лионеля Месси в матче с «Лионом» (2:1). Напомним, Почеттино заменил Месси на 76-й минуте, что вызвало негативную реакцию у футболиста.

«Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов. Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учетом того, что лучше для команды и для каждого игрока.

Иногда эти решения положительные, иногда нет, но тренер нужен на скамейке запасных именно для того, чтобы принимать их. Они могут нравиться людям или нет», - сказал Почеттино.

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