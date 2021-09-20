Маурисио ПОЧЕТТИНО о замене Месси: «Тренер нужен, чтобы принимать решения»

Наставник ПСЖ заменил звездного аргентинца

  • 20.09.2021 07:32
  • 301 просмотр
  • 2 комментария
Маурисио ПОЧЕТТИНО о замене Месси: «Тренер нужен, чтобы принимать решения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о замене Лионеля Месси в матче с «Лионом» (2:1). Напомним, Почеттино заменил Месси на 76-й минуте, что вызвало негативную реакцию у футболиста.

«Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов. Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учетом того, что лучше для команды и для каждого игрока.

Иногда эти решения положительные, иногда нет, но тренер нужен на скамейке запасных именно для того, чтобы принимать их. Они могут нравиться людям или нет», - сказал Почеттино.

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Источник — Get French Football News

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    Fender, 20.09.2021 07:41
    0
    Месси это бездарь и игрок команды отдай пас на Месси, в ПСЖ созвездие хороших игроков и никто не будет на него играть - толи ещё будет, скоро закроется в сортире и будет плакать чтобы его отпустили.
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    Andrey Ivanov
    online
    Andrey Ivanov, 20.09.2021 07:37
    0
    Мужик!
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