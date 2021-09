Зинченко получил шанс. Украинец - в основе Ман Сити на матч Лиги чемпионов

Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Зинченко в нынешнем сезоне провел на поле лишь 55 минут и еще не появлялся в основном составе.



Your #UCL starting XI for tonight! 💪



XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Ake, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Torres, Mahrez.



SUB | Carson, Slicker, Walker, Sterling, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Foden, Palmer, Lavia.



