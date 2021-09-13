ВИДЕО. Джокович уничтожил свою ракетку в финале US Open и получил штраф

Сербский теннисист снова не сдержал эмоций на корте

  • 13.09.2021 10:39
  • 1312 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Джокович уничтожил свою ракетку в финале US Open и получил штраф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сегодня ночью Новак Джокович в финале US Open-2021 в трех сетах проиграл Даниилу Медведеву и не сумел оформить календарный «Большой шлем».  Ход матча явно не нравился сербскому теннисисту, и по ходу второго сета после очередного аута в своем исполнении он со злости разбил ракетку:

Такое поведение не осталось без внимания судьи. Джокович получил предупреждение, а после матча первой ракетке мира еще и выписали штраф в размере 5000 долларов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности