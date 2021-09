ВИДЕО. Джокович уничтожил свою ракетку в финале US Open и получил штраф

Сегодня ночью Новак Джокович в финале US Open-2021 в трех сетах проиграл Даниилу Медведеву и не сумел оформить календарный «Большой шлем». Ход матча явно не нравился сербскому теннисисту, и по ходу второго сета после очередного аута в своем исполнении он со злости разбил ракетку:

Djokovic was noticeably frustrated during the second set at the #USOpen pic.twitter.com/K2vh7mC3Lp