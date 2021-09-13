Статус величайшего под вопросом. Джокович проиграл Медведеву финал US Open

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль до Australian Open могут спать спокойно

  • 13.09.2021 01:33
  • 1144 просмотра
  • 17 комментариев
Статус величайшего под вопросом. Джокович проиграл Медведеву финал US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сумел выиграть финальный матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче за титул серб в трех сетах уступил Даниилу Медведеву из России.
 
US Open. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4, 6:4

Таким образом, у Джоковича осталось 20 выигранных титулов Большого шлема. Столько же у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Новак сыграл свой девятый финал US Open и проиграл здесь в шестой раз. Это больше, чем на остальных турнирах Grand Slam вместе взятых (5).
 
Медведев провел свой третий финал ТБШ и взял дебютный титул. Ранее из российских теннисистов на кортах Нью-Йорка в одиночном разряде побеждал лишь Марат Сафин.
 
Для теннисистов это был девятый поединок, Медведев выиграл в четвертый раз, но впервые в пятисетовом формате.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Taraseg
    online
    Taraseg, 13.09.2021 02:08
    -1
    Энди Мир, 13.09.2021 02:02
    Когда найдут чем псих ширяется, тогда посмотрим на его путь шарапы.
    Какел, не скавчи, позорище !
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 13.09.2021 02:04
    0
    alefteev77, 13.09.2021 02:01
    Новак програв по ділу. Даніїл дійсно був сильніший в цьому матчі.
    -
    Новак себе дуже виснажив (як фізично, так і психологічно) Олімпіадою та 3 поразками там (нафіга йому був мікст не можу зрозуміти нафіга воно йому треба було в його немолодому віці).
    -
    Але з трійки Надаль-Федерер-Джокович, Новак - для мене найкращий. Бажаю Новаку виграти ще як мінімум 4-5 гренд шлемів. Чекаємо в Австралії.
    Какой ещё даниил? Это типа тот психованый мельдониевый наследник шарапы?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.09.2021 02:03
    +2
    Новак то ли устал то ли потерял нить побед в важных матчах.
    Stanislav Matusevych, да я тоже слежу за теннисом но не так как ты за Скрыпныком.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 13.09.2021 02:02
    0
    Когда найдут чем псих ширяется, тогда посмотрим на его путь шарапы.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.09.2021 02:01
    -1
    Новак програв по ділу. Даніїл дійсно був сильніший в цьому матчі.
    -
    Новак себе дуже виснажив (як фізично, так і психологічно) Олімпіадою та 3 поразками там (нафіга йому був мікст не можу зрозуміти нафіга воно йому треба було в його немолодому віці).
    -
    Але з трійки Надаль-Федерер-Джокович, Новак - для мене найкращий. Бажаю Новаку виграти ще як мінімум 4-5 гренд шлемів. Чекаємо в Австралії.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 13.09.2021 01:54
    -2
    Saar, 13.09.2021 01:53
    Найвеличніший серед чоловіків-Федеррер, серед жінок-Жюстін Енен.
    Сампрас и Селеш/Хингис.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 13.09.2021 01:53
    -3
    Найвеличніший серед чоловіків-Федеррер, серед жінок-Жюстін Енен.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 13.09.2021 01:46
    -3
    Spectra, 13.09.2021 01:38
    Фух, славу богу, лучше уже пусть русский, но только чтобы Новак не стал самым великим
    Величие не меряется, количеством титулов. Если Серена возьмет 2 кубка, она что лучше М.Корт станет или Навратиловой? По мастерству Джокович никогда не станет в один ряд с Рафаэлем и Федерером.
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    Анатолій Бобринець
    online
    Анатолій Бобринець, 13.09.2021 01:41 (изменен)
    -1
    Джока на корті не було ,, то був якийсь тенісист - любитель . Мєдвєдєв навіть не спітнів .
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    sirjoga
    sirjoga, 13.09.2021 01:41
    -4
    Абсолютно очікуваний результат. Правда сподввався, що Новак хоч сет візьме.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.09.2021 01:41
    +2
    Величайший это Федерер, но это мое личное мнение.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 13.09.2021 01:40
    +1
    Затиснув себе Новак шансом зібрати Шолом настільки, що програв у більшій мірі сам собі. Був заряджений настільки, що постійно атакував, а це ж не його гра. Плюс емоції, діставалося ракеткам, добре, що лінійних арбітрів на ЮСО не було, а то хтозна... Медведєв виграв його ж зброєю: спокоєм і готовністю перекидати м'яч на інший бік корту стільки, скільки буде потрібно. І подача, звичайно.
    Скоріш за все, 21-й титул Новак таки візьме наступного року, але зібраний Шолом став би вінцем кар'єри. Другого такого шансу вже не буде. Епоха поступово завершується.
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    introvert
    online
    introvert, 13.09.2021 01:39
    +1
    От і добре. Нічого Новаку на травмах Рафи і Роджера велич будувати. В їх присутності, в прямій конкурентній боротьбі - будь ласка.
    Наступний мейджор монополізована сербом Австралія, там і подивимось.
    Ссылка
    KeniSan
    online
    KeniSan, 13.09.2021 01:39
    +2
    Spectra, 13.09.2021 01:38
    Фух, славу богу, лучше уже пусть русский, но только чтобы Новак не стал самым великим
    ахах, поддерживаю)
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 13.09.2021 01:38
    +1
    Историчекий финал разочаровал. Но Медведев был очень хорош, в отличии от Джоковича...
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 13.09.2021 01:38
    -1
    Фух, славу богу, лучше уже пусть русский, но только чтобы Новак не стал самым великим
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    dmitsitnik
    dmitsitnik, 13.09.2021 01:37
    +1
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