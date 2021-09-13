Статус величайшего под вопросом. Джокович проиграл Медведеву финал US Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сумел выиграть финальный матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису.



В матче за титул серб в трех сетах уступил Даниилу Медведеву из России.



US Open. Финал

Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4, 6:4

Таким образом, у Джоковича осталось 20 выигранных титулов Большого шлема. Столько же у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Новак сыграл свой девятый финал US Open и проиграл здесь в шестой раз. Это больше, чем на остальных турнирах Grand Slam вместе взятых (5).



Медведев провел свой третий финал ТБШ и взял дебютный титул. Ранее из российских теннисистов на кортах Нью-Йорка в одиночном разряде побеждал лишь Марат Сафин.



Для теннисистов это был девятый поединок, Медведев выиграл в четвертый раз, но впервые в пятисетовом формате.

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