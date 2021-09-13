Статус величайшего под вопросом. Джокович проиграл Медведеву финал US Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сумел выиграть финальный матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису.
В матче за титул серб в трех сетах уступил Даниилу Медведеву из России.
US Open. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4, 6:4
Таким образом, у Джоковича осталось 20 выигранных титулов Большого шлема. Столько же у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Новак сыграл свой девятый финал US Open и проиграл здесь в шестой раз. Это больше, чем на остальных турнирах Grand Slam вместе взятых (5).
Медведев провел свой третий финал ТБШ и взял дебютный титул. Ранее из российских теннисистов на кортах Нью-Йорка в одиночном разряде побеждал лишь Марат Сафин.
Для теннисистов это был девятый поединок, Медведев выиграл в четвертый раз, но впервые в пятисетовом формате.
Источник — Sport.ua
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Новак себе дуже виснажив (як фізично, так і психологічно) Олімпіадою та 3 поразками там (нафіга йому був мікст не можу зрозуміти нафіга воно йому треба було в його немолодому віці).
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Але з трійки Надаль-Федерер-Джокович, Новак - для мене найкращий. Бажаю Новаку виграти ще як мінімум 4-5 гренд шлемів. Чекаємо в Австралії.
Stanislav Matusevych, да я тоже слежу за теннисом но не так как ты за Скрыпныком.
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Новак себе дуже виснажив (як фізично, так і психологічно) Олімпіадою та 3 поразками там (нафіга йому був мікст не можу зрозуміти нафіга воно йому треба було в його немолодому віці).
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Але з трійки Надаль-Федерер-Джокович, Новак - для мене найкращий. Бажаю Новаку виграти ще як мінімум 4-5 гренд шлемів. Чекаємо в Австралії.
Скоріш за все, 21-й титул Новак таки візьме наступного року, але зібраний Шолом став би вінцем кар'єри. Другого такого шансу вже не буде. Епоха поступово завершується.
Наступний мейджор монополізована сербом Австралія, там і подивимось.
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