Месси и Неймар пропустят следующий матч ПСЖ в Лиге 1

Сегодня, 11 сентября ПСЖ в пятом туре Лиги 1 дома примет «Клермон». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

ПСЖ сыграет в этом матче в значительно ослабленном составе. В заявку команды не вошли легионеры, которые выступали за свои южноамериканские сборные в отборе на чемпионат мира-2022 – аргентинцы Лионель Месси, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария и бразилец Неймар.

Также из-за травм не сыграют с «Клермоном» Марко Верратти, Серхио Рамос, Лейвен Курзава, Хуан Бернат и Колен Дагба.

📋 A squad of 22 players for the visit of @ClermontFoot to the Parc des Princes 🏡



🔴🔵#AllezParis