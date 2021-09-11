Месси и Неймар пропустят следующий матч ПСЖ в Лиге 1

Ряд звезд парижан не сыграют с «Клермоном»

  • 11.09.2021 16:28
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Месси и Неймар пропустят следующий матч ПСЖ в Лиге 1
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сегодня, 11 сентября ПСЖ в пятом туре Лиги 1 дома примет «Клермон». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

ПСЖ сыграет в этом матче в значительно ослабленном составе. В заявку команды не вошли легионеры, которые выступали за свои южноамериканские сборные в отборе на чемпионат мира-2022 – аргентинцы Лионель Месси, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария и бразилец Неймар.

Также из-за травм не сыграют с «Клермоном» Марко Верратти, Серхио Рамос, Лейвен Курзава, Хуан Бернат и Колен Дагба.

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Источник — ФК ПСЖ

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